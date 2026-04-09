Cuatro heridos tras una pelea familiar en una vivienda de la calle Riego de Zamora

ZAMORA, 9 Abr. (EUROPA PRESS) -

Cuatro personas han resultado heridas tras una pelea familiar que se ha registrado en una vivienda del número 16 de la calle Riego de Zamora, según ha informado el Centro de Emergencias 112 de Castilla y León.

Los hechos han tenido lugar en torno a las 19.45 horas de este jueves, cuando la sala de operaciones del 112 ha recibido varias llamadas que alertaban de una pelea en la mencionada calle.

El 112 ha dado traslado del suceso a la Policía Municipal y al Cuerpo Nacional de Policía. Posteriormente, la Policía Municipal ha solicitado asistencia para cuatro personas heridas, conscientes y con contusiones y erosiones.

Por ello, el 112 ha avisado a Emergencias Sanitarias - Sacyl que ha enviado ambulancia al lugar.