Cuatro jóvenes heridos en la salida de vía de un turismo en Peñafiel (Valladolid)

Archivo - Imagen de archivo de una ambulancia del Sacyl - 112 - Archivo

VALLADOLID, 20 Dic. (EUROPA PRESS) -

Cuatro jóvenes, tres de ellos menores, han resultado heridos en la salida de vía y posterior vuelco de un turismo que se ha registrado en la VP-2006, a las afueras de la localidad vallisoletana de Peñafiel, dirección Mélida, según ha informado el Centro de Emergencias 112 de Castilla y León.

El accidente ha tenido lugar sobre las 00.12 horas de este sábado, cuando la sala de operaciones del 112 ha recibido un aviso que alertaba del suceso y solicitaba asistencia para cuatro jóvenes heridos, conscientes y en principio leves.

La sala de operaciones ha trasladado el aviso a la Policía Local, a la Guardia Civil de Tráfico y a Emergencias Sanitarias - Sacyl, que ha enviado una ambulancia de soporte vital básico y personal de Atención Primaria del centro de salud de Peñafiel.

Posteriormente, se ha trasladado al centro de salud a un varón de 17 años, y se ha atendido además y dado de alta en el lugar a otros tres varones de 22, 17 y 16 años.