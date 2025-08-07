Cuatro municipios de Valladolid acogerán el festival 'Conciertos en Lugares Significativos' desde el 15 de agosto

Imagen del diputado de Empleo, Desarrollo Económico y Reto Demográfico, Roberto Migallón, junto con el alcalde de Aguilar de Campos y de Olivares de Duero (izqda.) y el presidente de la Fundación EME, Jorge Vaquero - EUROPA PRESS

Los municipios vallisoletanos de San Cebrián de Mazote, Alaejos, Olivares de Duero y Aguilar de Campos acogerán cuatro actuaciones musicales con motivo de la celebración de una nueva edición del ciclo 'Conciertos en Lugares Significativos', que tendrán lugar desde el 15 de agosto hasta el 7 de septiembre.

Así lo ha avanzado el diputado de Empleo, Desarrollo Económico y Reto Demográfico, Roberto Migallón, junto con los alcaldes de Aguilar de Campos y de Olivares de Duero y el presidente de la Fundación EME, Jorge Vaquero, en la presentación del evento este jueves.

El ciclo comenzará en San Cebrián de Mazote el 15 de agosto a las 20.30 horas en la Iglesia de San Cipriano del municipio, "un templo mozárabe prerrománico", donde el cuarteto de cuerda de la Joven Orquesta Sinfónica de Valladolid interpretará varias obras cortas de clásicos populares.

Asimismo, la siguiente actuación musical tendrá lugar el domingo 24, a las 20.30 horas, en la Plaza de Santa María del Municipio de Alaejos, donde será el turno de nuevo de la Joven Orquesta Sinfónica de Valladolid, pero esta vez del cuarteto de viento que interpretará bandas sonoras como 'Casa Blanca' o 'Titanio'.

El sábado 30, a las 20.00 horas, será la última jornada del mes de agosto, cuya actuación será en la Iglesia de San Pelayo en el municipio de Olivares del Duero, una "perla del Duero" en la que el trío de flauta, arpa y violonchelo de la Joven Orquesta dará su concierto 'Arpa al corazón', todo un "orgullo acoger este evento" para el alcalde del municipio.

Por útlimo, el domingo 7 de septiembre, a las 20.00 horas, cerrará este ciclo de conciertos la Iglesia de San Andrés de Aguilar de Campos con el recital de poemas de Antonio Machado por su 150 aniversario, acompañados del piano y violonchelo, que recitará en directo el artista Carlos Aganzo.

El presidente de la Fundación EME ha destacado que este ciclo dimensiona "a la Joven Orquesta Sinfónica de Valladolid y a la música de cámara en lugares que tienen más vitalidad durante el verano", mientras que Roberto Migallón ha invitado a todos "a disfrutar de estas actuaciones en estos municipios ricos en patrimonio cultural".

La entrada a todas las actuaciones musicales será gratuita y libre hasta completar el aforo.