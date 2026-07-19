Cuatro personas heridas en el vuelco de un turismo en la A-231 en Cervatos de la Cueza (Palencia)

Archivo - Helicóptero medicalizado de Sacyl. - EMERGENCIAS 112 - Archivo

PALENCIA, 19 Jul. (EUROPA PRESS) -

Cuatro personas, dos mujeres y dos varones mayores, han resultado heridas en el vuelco de un turismo ocurrido en el kilómetro 68 de la autovía A-231, sentido Burgos, a la altura de Cervatos de la Cueza (Palencia), según datos del 1-1-2 Castilla y León recogidos por Europa Press.

El suceso ha ocurrido minutos antes de las 13.45 horas de este domingo, cuando la sala de emergencias ha recibido varias llamadas que avisaban del accidente de tráfico y precisaban asistencia para al menos dos personas heridas, una de las cuales estaba atrapada en el interior del vehículo.

El 1-1-2 ha avisado de este accidente a la Guardia Civil (Tráfico) de Palencia, a los Bomberos de la DIputación de Palencia y al centro coordinador de urgencias (CCU) de Emergencias Sanitarias - Sacyl, desde el que se han movilizado un helicóptero sanitario, dos ambulancias de soporte vital básico y personal sanitario de Atención Primaria del centro de salud de Carrión de los Condes.

En el lugar, el personal sanitario de Sacyl ha atendido finalmente a cuatro personas heridas, dos mujeres y dos varones mayores. Una de las mujeres ha sido trasladada en helicóptero de Emergencias Sanitarias al hospital de Burgos, mientras que las otras tres personas han sido evacuadas en las ambulancias de soporte vital básico al hospital de Palencia.