Cuatro personas resultan heridas tras chocar dos turismos en Quintanilla de Onésimo (Valladolid)

QUINTANILLA DE ONÉSIMO (VALLADOLID), 12 (EUROPA PRESS)

Cuatro personas, un hombre y tres mujeres, han resultado heridas tras una colisión entre dos turismos que se ha producido en el término municipal de Quintanilla de Onésimo (Valladolid), han informado a Europa Press fuentes del Centro de Emergencias 112 de Castilla y León.

El suceso se ha producido en el kilómetro 326 de la carretera N-122 minutos antes de las 11.25 horas, cuando se ha informado de un accidente con dos turismos implicados y al menos tres heridos, por lo que se ha dado aviso a la Guardia Civil y a Emergencias Sanitarias-Sacyl, que ha enviado dos ambulancias de soporte vital básico y al equipo médico del Centro de Salud de Tudela.

Finalmente, se ha atendido a cuatro heridos, una mujer de 74 años trasladada en ambulancia de soporte vital básico al Hospital Clínico de Valladolid, y tres mujeres de 31, 34 y 54 años, a las que se ha evacuado en el otro vehículo sanitario al Hospital Río Hortega.