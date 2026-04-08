Cuatro talleres palentinos abren al público para celebrar los Días Europeos de la Artesanía el 11 y 12 de abril

PALENCIA 8 Abr. (EUROPA PRESS) -

Cuatro talleres de madera, tejeduría, vidrio y forja de Abarca de Campos, Santa Cecilia del Alcor, Guardo y Tarilonte de la Peña abrirán sus puertas al público los días 11 y 12 de abril para celebrar los Días Europeos de la Artesanía.

Durante estas dos jornadas ofrecerán actividades gratuitas con inscripción previa.

La Federación de Organizaciones Artesanas de Castilla y León (FOACAL), con el apoyo y financiación de la Junta, promueve una nueva edición de los 'Días Europeos de la Artesanía' en la provincia de Palencia, que se celebrará el próximo sábado 11 y el domingo 12 de abril.

Bajo el lema 'Con el corazón en el oficio', esta iniciativa permitirá a la ciudadanía acercarse al trabajo de distintos oficios artesanos en varios puntos del territorio palentino y favorecer el conocimiento directo de técnicas tradicionales y procesos de creación manual.

En la localidad de Abarca de Campos, el taller 'De un Palo Artesanía', dirigido por María del Mar Verdeja Mediavilla, ofrecerá una actividad demostrativa centrada en la elaboración de objetos decorativos y utensilios de cocina torneados en madera.

Esta propuesta permitirá conocer de cerca el trabajo artesanal con torno aplicado a piezas de uso cotidiano. Las personas interesadas pueden reservar plaza en el teléfono 624 400 269.

Por su parte, en Santa Cecilia del Alcor, el taller 'Ídem de Lienzo', dirigido por María Luisa Guardo Cruz, desarrollará un taller demostrativo de tejeduría y tintes naturales, para acercar al público a técnicas textiles tradicionales y al uso de procesos manuales ligados al trabajo con fibras. La inscripción puede realizarse a través del teléfono 617 143 303.

En Guardo, el taller 'Llavamar', dirigido por Ana Llavador Martín, impartirá una actividad demostrativa centrada en la elaboración de piezas de joyería en vidrio con soplete, un proceso delicado y minucioso que combina calor, técnica y precisión. Las reservas pueden gestionarse en el teléfono 606 018 998.

Asimismo, en Tarilonte de la Peña, el herrero escultor José Castrillo ofrecerá el taller demostrativo 'Sentir el metal', una actividad que permitirá conocer de cerca uno de los oficios más vinculados a la transformación manual de la materia y a la tradición metalúrgica. Las personas interesadas pueden inscribirse en el teléfono 652 152 904.

Todos los talleres abrirán en horario de 11 a 14 y de 17 a 20 horas el sábado 11 de abril, y de 11 a 14 horas el domingo 12 de abril. Las actividades son gratuitas, si bien requieren inscripción previa para organizar los turnos y garantizar el aforo.