Cuatro visitas gratuitas destinadas a jóvenes conforman el programa 'Con ojos de León'

LEÓN 10 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de León ha puesto en marcha el programa 'Con ojos de León' compuesto por cuatro visitas guiadas a lugares emblemáticos de León destinadas a jóvenes de entre 14 y 30 años, con el objetivo de fomentar el conocimiento del patrimonio artístico, histórico y cultural de la ciudad entre los jóvenes.

Se trata de una iniciativa realizada de forma colaborativa entre las concejalías de Juventud, Cultura y Patrimonio. De esta manera, una vez al mes se ofrecerá una experiencia gratuita que quiere contribuir a que los jóvenes conozcan los tesoros desconocidos de la ciudad. Se ofertarán 20 plazas por turno. El plazo de inscripción ya está abierto y las inscripciones se pueden realizar en Espacio Joven Vías (avenida Padre Isla, 48) en horario de 09.00 a 21.00 horas y también a través de la sede electrónica del Ayuntamiento de León.

El programa arranca el 18 de octubre con una visita artística al Centro de Interpretación del Reino de León. Esta visita dedicada al León medieval es un recorrido por la historia del antiguo Reino de León desde el año 910.

El día 15 de noviembre estará dedicado al León romano con una visita al Centro de Interpretación León Romano para conocer a la Legio que fundó la ciudad de León y que discurrirá por algunos de los puntos arqueológicos más importantes.

El 19 de diciembre será el turno del Museo Vela Zanetti. Este museo se encuentra ubicado en el Corral de Villapérez. La Fundación Vela Zanetti ofrece una amplia selección de las distintas etapas del pintor burgalés y leonés de adopción, José Vela Zanetti, además de fotografías y documentos que ayudan a hacerse una visión más completa de su mundo.

Y por último, el día 17 de enero se visitará el Ayuntamiento de San Marcelo y el Museo de las Tierras de León, que se encuentra en el interior del edificio. El edificio actual se asienta en el mismo lugar que ocupó el inmueble medieval. Sus obras se iniciaron en 1584 y concluyeron cuatro años después.