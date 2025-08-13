Cubillas de Santa Marta (Valladolid) ensalza su "identidad" en la II Feria del Vino Rosado el 23 de agosto

El diputado Roberto Migallón; el alcalde de Cubillas de Santa Marta, Julio Fernández; la concejala de Festejos, Ana María Misiego Carbajo, y la gerente de la Ruta de Vino Cigales, Aitziber Bengoa, presentan la II Feria del Vino Rosado. - EUROPA PRESS

VALLADOLID 13 Ago. (EUROPA PRESS) -

El municipio vallisoletano de Cubillas de Santa Marta ensalza su "identidad" en la II Feria del Vino Rosado, que se celebrará el sábado 23 de agosto con la participación de ocho bodegas e una jornada con expositores, catas y música.

El diputado de Empleo, Desarrollo Económico y Reto Demográfico, Roberto Migallón; el alcalde de Cubillas de Santa Marta, Julio Fernández Portela; la teniente de alcalde y concejala de Festejos, Ana María Misiego Carbajo, y la gerente de la Ruta de Vino de Cigales, Aitziber Bengoa, han presentado este miércoles, 13 de agosto, el evento en la Diputación de Valladolid.

La cita se desarrollará el 23 de agosto en la plaza Mayor del municipio desde las 19.00 hasta las 23.00 horas, cuando seis bodegas de Cubillas y dos invitadas de otros municipios ofrecerán caldos pertenecientes a la Denominación de Origen Cigales.

Para probar estos y otros manjares, el público podrá adquirir cinco tickets de consumición, una copa de cristal y una botella de agua por un precio de doce euros, según ha detallado el regidor, quien ha invitado a participar en esta jornada bajo la carpa que se instalará en la plaza Mayor.

En esta ubicación, se desarrollarán, además, catas, sorteos y talleres, además de que estarán presentes distintos expositores, incluidos con propuestas gastronómicas, todo ello amenizado primero por un DJ y, posteriormente, por una discomovida.

Para acudir desde Valladolid a Cubillas con el objetivo de disfrutar de la cita, se ha dispuesto un autobús que saldrá de la Feria de Muestras a las 18.45 horas, previa inscripción de un bono y reserva.

Cubillas pretende así ofrecer una cita para "degustar" y también una "experiencia para vivir en un ambiente alegre, cercano y acogedor" en el que se ensalzará el vino como "cultura" e "historia", ha destacado el alcalde.

Por su parte, el diputado de Empleo, Desarrollo Económico y Reto Demográfico ha incidido en que el vino es la "seña de identidad" de este municipio, un caldo que aporta "frescura, aroma y calidad" y que protagoniza este evento en el que se combinan "tradición, cultura y el sabor inconfundible de los rosados".

Por último, la gerente de la Ruta del Vino de Cigales ha reivindicado que esta cita pone en valor la "riqueza" del territorio: "Es una iniciativa tan bonita, que mejora año tras año, y tiene una dimensión bastante considerable para la pequeña zona en la que estamos".