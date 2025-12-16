La Cueva de los Franceses (Palencia) renueva su iluminación y sistemas ambientales tras una inversión 481.729 euros

Visita a las obras de iluminación y sensorización de la Cueva de los Franceses. - DIPUTACIÓN

PALENCIA 16 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Cueva de los Franceses, en la localidad palentina de Revilla de Pomar, está a punto de estrenar un nuevo sistema de iluminación y de protección ambiental que va a garantizar la conservación del complejo kárstico a través de un proyecto "pionero" con un presupuesto de 481.729 euros.

La presidenta de la Diputación de Palencia, Ángeles Armisén, acompañada del la gerente del Geoparque de Las Loras, Karmah Salman, y el vicepresidente de la Diputación de Burgos, Jorge Castro, junto representantes de los dieciséis municipios del geoparque, ha visitado el resultado final de las obras.

Armisén ha destacado que la Cueva de los Franceses es un elemento que hay que conservar "por su gran valor natural y geológico y también como recurso turístico de esta zona".

Ha recordado que el proyecto de mejora de la Cueva es la "mayor inversión" que se va a realizar en este recurso y se ha referido a la "elevada complejidad técnica" de las intervenciones que "no solo busca la finalidad ornamental, sino que también tiene que cumplir con los requisitos conservación".

El responsable de la empresa adjudicataria Pleno Orbe, Alejandro Arnáiz, ha explicado cómo la cueva presentaba un "mal estado conservación" y ha insistido en la importancia del trabajo técnico que ha acompañado a la intervención. "No hay ninguna cueva en el mundo que tenga la tecnología y la iluminación para preservar el espacio como la hay aquí", ha apuntado.

Arnáiz ha detallado el trabajo conjunto que han desarrollado con los Servicios Técnicos de la Diputación para desarrollar el proyecto de recuperación medioambiental y el tratamiento experimental para acabar con la lampenflora o 'mal verde'.

Para el tratamiento se ha empleado una "técnica pionera" que se basa en la aplicación controlada y repetidas de bajas concentraciones de cloruro de sodio, para asegurar la eliminación completa de la vegetación inducida por la luz, evitar la aparición de hongos y, al mismo tiempo, respetar el entorno natural de la cueva y sus formaciones.

El proceso y sus resultados se presentarán en los próximos Congreso Nacional e Internacional de Cuevas Turísticas, donde se expondrá esta metodología como un avance relevante en la conservación del patrimonio subterráneo.

Además, como actuación complementaria, se van a instalar de equipos de sensorización ambiental que permitirán monitorizar permanentemente los principales parámetros climáticos y meteorológicos de la cavidad.

La Diputación de Palencia está ultimando un convenio con la Universidad de Burgos, para que el laboratorio de Museo de la Evolución plantea crear aquí el mayor centro de estudio del paleoclima de toda Europa, tal y como han adelantado.

MODIFICACIÓN

El proyecto de iluminación y sensorización ha supuesto la modificación completa de la instalación eléctrica, sustituyendo los 20 cuadros eléctricos existentes por solo tres, especialmente diseñados para soportar las condiciones de humedad y temperatura propias del entorno subterráneo. Asimismo, se han reemplazado todas las luminarias antiguas por 417 proyectores de última generación.

El recorrido turístico se ha dividido en DIEZ zonas independientes, permitiendo que los guías gestionen la luz mediante terminales móviles. Una tecnología que posibilita destacar las formaciones geológicas más singulares, optimizar los tiempos de exposición lumínica y reducir el impacto ambiental y regular potencias, sombras y temperaturas de color.

La Cueva de los Franceses es un recurso turístico dependiente de la Diputación palentina que se encuentra enmarcada en el espacio del Geoparque Mundial Unesco Las Loras, y que a través de esta actuación se convertirá en un espacio "más sostenible, más moderno y más atractivo para el visitante que quiera descubrir este recurso turístico referente en el norte de la provincia".