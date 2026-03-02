La Cueva del Valporquero (León) inicia una nueva temporada de visitas con tres recorridos disponibles

Imagen de la Cueva de Valporquero (León), que ha iniciado la temporada de visitas del presente año. - DIPUTACIÓN DE LEÓN

LEÓN, 2 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Cueva de Valporquero, gestionada por la Diputación de León, ha iniciado una nueva temporada de visitas que se extenderá hasta el 13 de diciembre tres recorridos disponibles y tres periodos de apertura diferenciados: del 1 de marzo al 30 de abril, del 1 de mayo al 30 de septiembre y del 1 de octubre hasta el 13 de diciembre.

En el primero de los periodos de apertura la Cueva se podrá visitar los jueves, viernes, sábados y domingos, así como toda la Semana Santa y el festivo del 23 de abril, mientras que en el segundo periodo permanecerá abierta todos los días y en el tercero, los jueves, viernes, sábados, domingos, festivos y puentes.

Los horarios de taquilla serán durante los meses de marzo, abril, octubre, noviembre y diciembre de 10.00 a 17.00 horas y en los meses de mayo, junio, julio, agosto y septiembre, de 10.00 a 18.00 horas ininterrumpidamente.

La Cueva ofrece tres tipos de recorridos: el normal, el largo y el denominado Valporquero Insólito, todos ellos visitables en grupo y acompañados por un guía, según ha informado a Europa Press en un comunicado la Diputación de León.

RECORRIDOS

El primero de los recorridos incluye la visita a las cinco primeras salas (Pequeñas Maravillas, Gran Rotonda, Hadas, Cementerio Estalactítico y Gran Vía) con una duración aproximada de entre 55 y 65 minutos.

El largo, que recorre siete salas (al añadirse a las primeras la Columna Solitaria y Maravillas), tiene una duración aproximada de entre 90 y 100 minutos y es visitable en horario de 12.00 y 15.30 horas durante los meses de marzo, abril, octubre, noviembre y diciembre, mientras que el horario será a las 11.30, 13.00 y 16.30 horas el periodo comprendido entre mayo y septiembre.

Por su parte, la visita Valporquero Insólito está dirigida a grupos reducidos, tiene unas tres horas de duración y está recomendada a mayores de 12 años. Incluye las salas del recorrido largo, la parte alta de la sala de Pequeñas Maravillas, la galería de acceso al curso de aguas, la zona baja de la sala de Maravillas, el lago y el final de la Cueva.

En este tipo de visita la primera parte del recorrido se realiza a oscuras, con apoyo de frontales individuales y la vuelta se desarrolla con las salas iluminadas. La visita, disponible exclusivamente previa reserva online, se realiza los jueves, sábados y domingos a las 9.20 horas.

Además, desde el año 2013 se ofrece la opción de realizar en la Cueva el Curso de Aguas, de la mano de empresas de turismo activo. Esta propuesta tiene una duración de unos 20 minutos hasta el desvío al arroyo y la travesía es de entre 3,5 y 4 horas.

61.312 VISITANTES EN 2025

Durante la temporada de 2025, que concluyó el pasado día 8 de diciembre, la Cueva de Valporquero recibió a un total de 61.312 visitantes, 1.072 más que en la anterior, y los meses de julio y agosto fueron los de mayor afluencia.

Así, en julio del pasado año se extendieron 10.021 entradas y en agosto, 14.731. Del total de visitantes, 31.999 realizaron el recorrido normal, 25.961 el largo, 1.186 el de Valporquero Insólito y 2.166 el Curso de Aguas.

Respecto a la procedencia de los visitantes, en su mayor parte llegaron de Madrid (23,31 por ciento del total), seguidos de León (19,98 por ciento) y Asturias (8,23 por ciento).