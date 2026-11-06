Cultural y Ponferradina hacen un llamamiento conjunto a las aficiones para reclamar un derbi sin violencia este domingo

Archivo - Estadio Municipal Reino de León, que acogerá este domingo el encuentro entre la Cultural y Deportiva Leonesa y la SD Ponferradina. - EUROPA PRESS - Archivo

LEÓN, 6 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Cultural y Deportiva Leonesa y la SD Ponferradina, ante la disputa del partido previsto a las 18.15 horas de este domingo en el Estadio Municipal Reino de León, han realizado un llamamiento conjunto a sus aficiones para que el encuentro --declarado de alto riesgo-- se viva en un ambiente de deportividad, respeto y convivencia.

"Somos dos clubes con una importante historia, una gran tradición futbolística y dos aficiones que sienten y viven sus colores con pasión. La rivalidad deportiva forma parte de la esencia del fútbol y hace especiales partidos como este, pero debe entenderse siempre desde el respeto y la cordialidad", se expone en el comunicado conjunto hecho público este viernes.

Ambos equipos han expresado su deseo de que el derbi sea "una fiesta del fútbol" en la provincia en la que ambas aficiones puedan animar a sus equipos, defender sus colores y disfrutar de la emoción de la competición sin que tengan cabida los insultos, las provocaciones ni cualquier comportamiento que empañe los valores deportivos.

"Cultural y Deportiva Leonesa y SD Ponferradina apelamos a la responsabilidad de todos para que este derbi sea un ejemplo de convivencia, pasión y respeto, tanto dentro como fuera del estadio", concluye el comunicado.

El derbi supondrá medidas especiales tras haber sido declarado de alto riesgo. Así, no estará permitido lucir indumentaria o símbolos del equipo visitante fuera de la zona habilitada para su afición, no habrá venta de entradas online y el día del encuentro no habrá venta de localidades en taquillas.

Por su parte, la Policía Local de León ha diseñado un dispositivo especial de vigilancia, seguridad y regulación del tráfico. Ante la gran afluencia de espectadores, se prevé tráfico denso en el entorno del Estadio Reino de León y cortes de circulación en la avenida Ingeniero Sáenz de Miera, tanto previos como posteriores al encuentro, según ha informado el Ayuntamiento de León.

Del mismo modo, está previsto un corteo de aficionados de la Ponferradina, en torno a las 17.00 horas, con salida de la zona del Cid, plaza San Marcelo, plaza de Santo Domingo, Ordoño II, Guzmán el Bueno, avenida Palencia e Ingeniero Sáenz de Miera hasta el estadio. Durante su desarrollo se prevén cortes puntuales dinámicos y desvíos provisionales del tráfico rodado.