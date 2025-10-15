Cumbre de enfermería en Soria sobre la transferencia del conocimiento ante desafíos del envejecimiento y la cronicidad

Esther Reyes (izda) e Isbal Galán presentan las III Jornadas de Investigación en Enfermería que se desarrollarán en Soria. - EUROPA PRESS

SORIA 15 Oct. (EUROPA PRESS) -

Un total de 250 profesionales de Castilla y León y con presencia también de otras comunidades autónomas abordará los días 23 y 24 de octubre en Soria la transferencia de conocimientos ante desafíos globales como el envejecimiento y la cronicidad.

El foro será en el marco de las III Jornadas de Investigación en Enfermería (Invescol), organizadas por el Consejo de Colegios Oficiales de Enfermería de Castilla y León, el Colegio de Enfermería de Soria y la Fundación Index.

Este evento formativo, que lleva por título 'Envejecimiento y cronicidad - Transferencia del conocimiento ante desafíos globales', analizará el papel de la enfermería en el abordaje del envejecimiento poblacional y la gestión de enfermedades crónica.

La presidenta del Colegio de Enfermería de Soria, Isabel Galán, y la vicepresidenta del Consejo de Enfermería de Castilla y León, Esther Reyes, han presentado este encuentro que favorecerá la transferencia del conocimiento entre investigación y práctica clínica, en una provincia y una Comunidad especialmente marcadas por este aspecto.

Los profesionales presentarán 56 comunicaciones digitales, orales y pósteres, así como diversos estudios sobre la atención a la población envejecida con el objetivo de que los conocimientos adquiridos durante su investigación puedan convertirse en práctica clínica diaria de las enfermeras y enfermeros.

III JORNADAS INVESCOL

Isabel Galán ha señalado que las III Jornadas Invescol son una apuesta "por profundizar sobre la importancia en la implementación de evidencias científicas en la práctica clínica". "También en el efecto que produce en el reconocimiento de la efectividad de los cuidados de Enfermería en un entorno de necesidades ineludibles que deben procurar un final de ciclo vital más cercano y atendido para las personas mayores", ha subrayado la presidenta del Colegio de Enfermería de Soria.

Así, ha destacado el "ambicioso programa de las jornadas", en el que se trabaja desde hace cerca de un año. Además, ha destacado que en el esfuerzo por "visibilizar" la investigación del colectivo de enfermería, se está impulsando un grupo de trabajo de jóvenes investigadores. "Si bien la Junta de Castilla y León cuenta con una ayuda para trabajos que cumplen ciertos requisitos, en general, la labor de investigación conlleva un esfuerzo a mayores a los profesionales que el colegio de enfermería trata de apoyar", ha matizado Galán.

Durante estas jornadas también se organizarán talleres en los que se facilitará la labor de investigación.

POBLACIÓN ENVEJECIDA

La vicepresidenta del Consejo de Enfermería de Castilla y León ha recodado que España tiene "claramente una población envejecida que necesita atención sanitaria y en ese sentido el papel de la enfermería es decisivo". "Con esta premisa abordaremos cuestiones como el envejecimiento y calidad de vida, cronicidad, gestión de cuidados y realidades ocultas como edadismo, violencia, suicidio o maltrato a personas mayores", ha apuntado Reyes.

La conferencia inaugural correrá a cargo de José Luis Cobos, presidente del Consejo Internacional de Enfermería. Su ponencia, titulada 'Desafíos globales y futuro de la enfermería en el envejecimiento y la cronicidad', ofrecerá una visión detallada de las capacidades de las enfermeras y enfermeros para liderar y asegurar los niveles asistenciales para la población envejecida.

Su intervención estará apoyada por e lpresidente del Consejo de Colegios Oficiales de Enfermería de Castilla y León, Enrique Forner, que actuará como moderador. La presencia de Cobos supone "un hito" en unas jornadas como estas, ya que representa a las enfermeras de todo el mundo.

El programa, que incluye numerosos talleres y comunicaciones que se desarrollarán de manera paralela a los actos del panel central continuará con una mesa redonda sobre 'Envejecimiento y calidad de vida'. Además de Begoña Franco, responsable de la Gerencia de Sociales en Miranda de Ebro, participarán la profesora de Enfermería, Inmaculada Rodríguez y Ana Martínez y Laura Carrillo, enfermeras especialistas en enfermería familiar y comunitaria, en un encuentro moderado por Patricia Pérez, presidenta del Colegio de Enfermería de Palencia.

MESA REDONDA

El 23 por la tarde se hablará en una mesa redonda sobre la necesidad de luchar contra el edadismo, prevención de conductas suicidas y el maltrato de personas mayores, factores implicados, prevalencia y prevención.

Ainhoa Lozano, enfermera por la Universidad Complutense de Madrid, será la encargada de moderar el encuentro en el que participarán Esther Bahillo, enfermera y miembro de la Asociación de Geriatría de Soria, y Lourdes Ollero, doctora del programa de Doctorado de la Universidad de Salamanca sobre Biomedicina Clínica y Experimental, y por último Isabel Iborra, profesora de la Universidad Católica de Valencia.

ENVEJECIMIENTO EN PORTUGAL

En estas Jornadas se conocerá el viernes el enfoque integral para el bienestar de los pacientes en Portugal, así como el programa de investigación en dependencia y cronicidad 'Lean portugués'. Así, han sido invitadas Lisa Gomes, profesora de la Escuela de Enfermería de la Universidad Minho, y Andreia Jorge Silva da Costa, profesora en la Escuela Superior de Enfermería de Lisboa.

Este espacio de actualización y conocimiento profesional contará en la conferencia de clausura con la intervención de Maribel Morente, enfermera e historiadora que reflexionará sobre la evolución histórica en el cuidado de los ancianos.