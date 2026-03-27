El Cupón Diario de la ONCE deja 35.000 euros en Ávila . - ONCE

ÁVILA 27 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Cupón Diario de la ONCE ha dejado en Ávila un premio de 35.000 euros, correspondientes al sorteo del jueves 26 de Marzo.

El Vendedor de la ONCE Desiderio Rubio Chamorro es el centinela de la ilusión que ha vendido en su puesto de venta ubicado en el centro Comercial El Bulevar, 1 boleto con un premio de 35.000 euros, correspondiente al sorteo del jueves 26 de marzo.

El Cupón Diario de la ONCE pone en juego un premio de 500.000 euros al número más la serie y 49 premios de 35.000 euros a las cinco cifras del número premiado. Además, 450 premios de 250 euros a las cuatro primeras cifras y otros 450 premios a las cuatro últimas; 9.000 premios de 25 euros en el caso de tres últimas o tres primeras; y lo mismo para las dos primeras y últimas (6 euros) y reintegro de 2 euros a la primera o la última cifra del número premiado.