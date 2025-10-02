El Cupón Diario de la ONCE deja en 35.000 euros en Valladolid. En la foto, el vendedor que ha dado el premio. - ONCE

VALLADOLID 2 Oct. (EUROPA

El Cupón Diario de la ONCE ha dejado un premio de 35.000 euros en Valladolid correspondiente al sorteo del miércoles, 1 de octubre, según informaron a Europa Press fuentes de dicha organización.

El agente vendedor Jairo Sanz Fernández es el "centinela de la ilusión" que ha dado los 35.000 euros, con la venta de un boleto de TPV vendido en su kiosco de la Plaza Palacio Valdés de la ciudad.

El Cupón Diario de la ONCE pone en juego un premio de 500.000 euros al número más la serie, y 49 premios de 35.000 euros a las cinco cifras del número premiado. Además: 450 premios de 250 euros a las cuatro primeras cifras y otros 450 premios a las cuatro últimas; 9.000 premios de 25 euros en el caso de tres últimas o tres primeras; y lo mismo para las dos primeras y últimas (6 euros) - , y reintegro de 2 euros a la primera o la última cifra del número premiado.