El Cupón Diario de la ONCE reparte 570.000 euros en Segovia y 35.000 euros en Palencia

SEGOVIA 9 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Cupón Diario de la ONCE ha repartido 605.000 euros entre Segovia y Palencia, en cuatro cupones, uno de ellos agraciado con los 500.000 euros del premio mayor y tres cupones más, premiados con 35.000 euros cada uno, en el sorteo del jueves, 8 de enero.

Segovia ha recibido la mayor fortuna, con 570.000 euros. El vendedor de la ONCE Ricardo Deogracias Pastor ha dejado en la ciudad del Acueducto 500.000 euros en un solo cupón, agraciado con el premio mayor, que ha comercializado desde su quiosco ubicado en la Avda del Acueducto, 8.

Por su parte, el vendedor Julián Iglesias Gómez ha repartido, también en la provincia de Segovia, 70.000 euros, en dos cupones premiados con 35.000 euros cada uno, que ha vendido en su zona de venta, ruta de Pedraza, Prádena, y Arcones.

En Palencia, Sergio Sancho Casado es el centinela de la ilusión que ha dado un premio de 35.000 euros en un cupón que ha vendido en su quiosco ubicado en el Centro Comercial Arambol.

El Cupón Diario de la ONCE pone en juego un premio de 500.000 euros al número más la serie y 49 premios de 35.000 euros a las cinco cifras del número premiado. Además, 450 premios de 250 euros a las cuatro primeras cifras y otros 450 premios a las cuatro últimas; 9.000 premios de 25 euros en el caso de tres últimas o tres primeras; y lo mismo para las dos primeras y últimas (6 euros) y reintegro de 2 euros a la primera o la última cifra del número premiado.