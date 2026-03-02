El Cupón Fin de Semana de la ONCE reparte en Segovia más de 1,6 millones de euros

SEGOVIA, 2 (EUROPA PRESS)

El Cupón Fin de Semana de la ONCE ha repartido en Segovia 1.680.000 euros, en diez cupones premiados, uno de ellos con el Sueldazo de 5.000 euros al mes durante 20 años más 300.000 euros al contado, y nueve cupones más, agraciados con 20.000 euros cada uno en el sorteo del domingo, 1 de marzo.

Fernando Gallego Marchal es el vendedor de la ONCE que ha repartido en Segovia 1.680.000 euros desde su punto de venta, situado en la calle Real, esquina Plaza del Azoguejo de la capital segoviana. El Sueldazo del Fin de Semana de la ONCE ofrece, todos los sábados y domingos, un premio principal a las cinco cifras y serie de 300.000 euros, más 5.000 euros al mes durante 20 años consecutivos a un solo cupón. Y premios de 2.000 euros al mes durante 10 años consecutivos, a otros cuatro cupones.

Por otra parte, 'Mi día' de la ONCE ha dejado un premio de 3.000 euros en Fabero (León), en un boleto que ha premiado la fecha favorita de la persona ganado. La suerte la ha dado el vendedor de la ONCE Raúl Antonio García Vilar, mientras que en Arroyo de la Encomienda, el vendedor de Celestino Santos Rodríguez ha dado otro premio de 3.000 euros con otro boleto de este mismo sorteo.

En total, la ONCE ha repartido entre Segovia, León y Valladolid un total de 1.686.000 euros.