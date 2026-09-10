El Cupón de la ONCE del 16 de septiembre estará dedicado al 125 aniversario de El Adelantado de Segovia. - AYUNTAMIENTO DE SEGOVIA

SEGOVIA 10 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Cupón de la ONCE del próximo día 16 de septiembre estará dedicado al 125 aniversario de El Adelantado de Segovia. Así, cinco millones de cupones celebrarán por toda España el aniversario del rotativo segoviano.

La presentación del mismo ha tenido este jueves por escenario la Casa de la Lectura, en un acto que contado con la asistencia del concejal de Hacienda, Obras y Servicios, José Luis Horcajo, el delegado ONCE en Castilla y León, Ismael Pérez, y la directora de El Adelantado de Segovia, Teresa Herranz. Además, han estado acompañados por el director de la ONCE en Segovia, Claudio Congosto, y la consejera territorial ONCE, María Luz Hernández.

El cupón diario de la ONCE pone en juego un premio de 500.000 euros al número más la serie y 49 premios de 35.000 euros a las cinco cifras del número premiado. Más de 21.300 vendedores y vendedoras de la organización comercializan los cupones cada día.