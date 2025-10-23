El cupón de la ONCE deja 105.000 euros en Ávila

Archivo - Imagen de archivo de un puesto de venta de la ONCE. - EUROPA PRESS - Archivo

ÁVILA 23 Oct. (EUROPA PRESS) -

El cupón diario de la ONCE ha dejado 105.000 euros en Ávila con tres boletos premiados en el sorteo correspondiente del miércoles 22 de octubre.

Soraya San Pedro Casillas ha vendido los tres cupones, premiados cada uno con 35.000 euros, en su puesto situado en el Centro Comercial El Bulevar de Ávila, han informado a Europa Press fuentes de la ONCE.

El cupón diario de la ONCE pone en juego un premio de 500.000 euros al número más la serie y 49 premios de 35.000 euros a las cinco cifras del número premiado, entre otros premios.

Los cupones de la ONCE se comercializan por los más de 20.000 agentes vendedores de la organización, 800 de ellos en Castilla y León, y se pueden adquirir desde www.juegosonce.es, y en establecimientos colaboradores autorizados.