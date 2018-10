La Cúpula del Milenio de Valladolid acoge este domingo el segundo 'Sonsolidario' a favor del Banco de Alimentos

Publicado 20/02/2018 13:45:55 CET

La Cúpula del Milenio de Valladolid acogerá este domingo, 25 de febrero, el encuentro de baile 'Sonsolidario', cuyos beneficios irán destinados a la Fundación Banco de Alimentos de Valladolid.

Esta cita solidaria, que comenzará a las 17.00 horas con una actuación en directo del grupo musical 'Rumba con Tumbao, está organizada por la Fundación en colaboración con la concejalía de Cultura y Turismo del Ayuntamiento de Valladolid, la Policía Municipal, la dirección de la Cúpula y la academia de baile 'Yrasón'.

Durante la primera hora el ritmo cubano se ocupará de ambientar la cúpula antes de la salida de los doce grupos participantes en este II encuentro de baile (Academia Encarna Dueñas, Baila conmigo Escuela de Baile, Baila Salsa, Baile Fox, Amanecer Cubano, Danzaye, Luis y Elena 'La tropa del swing', Salséalo, Mundo danza, Zumba 'Let it move you', Sweet Mambo Ladies e Yrasón).

El grupo de bailarines de la academia Yrasón, que estará capitaneado por su directora, Yrasema López, mostrará al 'son' de sus pasos de baile todas aquellas enseñanzas que han aprendido en el centro.

Para ello, 100 alumnos y 15 profesores danzarán por el escenario con sus mejores galas para seducir al público asistente marcándose un 'compás' de bailes de salón, bailes africanos y bailes latinos, han informado a Europa Press fuentes de la Fundación.

En una segunda parte, tanto los alumnos como el público llevarán a cabo un baile social, un punto de inflexión y participación en el que se pretende poner en valor las mejores habilidades de ambos en estas disciplinas.

Las entradas, que tienen un único precio de 5 euros como donativo, ya pueden adquirirse en las diferentes academias y escuelas participantes, en la Casa Revilla (miércoles 21 y viernes 23 de febrero, en horario de 11.00 a 13.00 horas y de 18.00 a 21.00 horas) o bien el mismo día en la puerta de la Cúpula del Milenio.