Admisión para el curso escolar 2026-2027 en Castilla y León: fechas clave, solicitudes y matriculación

VALLADOLID, 17 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Educación de la Junta de Castilla y León ha abierto este martes el proceso ordinario de admisión para el próximo curso escolar 2026-2027, dirigido al alumnado de Educación Infantil, Primaria, Secundaria Obligatoria (ESO), Bachillerato y programas de formación para la Transición a la Vida Adulta (TVA). El plazo para la presentación de solicitudes permanecerá habilitado desde hoy y hasta el próximo 8 de abril.

El formulario de solicitud se encuentra a disposición de las familias en los centros docentes, en las direcciones provinciales de Educación, en el Portal de Educación y en la sede electrónica de la Administración autonómica. Según ha informado la Junta, los progenitores han de señalar hasta siete centros por orden de preferencia en una única solicitud, que se debe presentar de forma prioritaria vía web.

Este proceso se aplica a todos los centros sostenidos con fondos públicos. En el caso de la Educación Infantil de 0 a 3 años, la oferta incluye centros dependientes de la Junta, de corporaciones locales y centros privados adheridos a la gratuidad. Para los niños nacidos entre el 1 de enero y el 31 de mayo, la solicitud se puede tramitar en este periodo ordinario para obtener plaza en junio, o fuera de él para septiembre.

CALENDARIO DE ADJUDICACIÓN

En cuanto a los plazos posteriores, los centros educativos han previsto publicar la puntuación provisional de cada estudiante el 14 de mayo, tras lo cual se abrirá un periodo de reclamaciones del 15 al 21 del mismo mes. El listado definitivo con la adjudicación de las plazas se hará público el 23 de junio.

Finalmente, el proceso concluirá con la matriculación, que se ha fijado entre el 24 y el 30 de junio para los niveles de Infantil y Primaria. Para los alumnos de ESO, Bachillerato y TVA, el plazo de formalización de la matrícula se extenderá hasta el 10 de julio.