CyL alberga un cuarto de las parejas de buitre leonado de España y refuerza la reintroducción del quebrantahuesos

VALLADOLID, 6 Sep. (EUROPA PRESS) -

Castilla y León se ha consolidado como uno de los territorios "clave" para la conservación de las aves carroñeras en Europa al acoger a 7.500 parejas de buitre leonado, lo que supone una de cada cuatro registradas en España con un 24 por ciento, e impulsar programas de reintroducción del quebrantahuesos en distintos sistemas montañosos, con el objetivo de recuperar una especie extinguida como reproductora en el territorio a mediados del siglo XX.

Asimismo, la Comunidad contiene 363 parejas de alimoche, 23 por ciento del total nacional; y 466 de buitre negro, 18 por ciento, según los últimos datos difundidos por la Junta con motivo del Día Internacional del Buitre, que se celebra cada primer sábado de septiembre.

Los resultados de los seguimientos realizados en 2024 han revelado un "crecimiento notable" de especies como el buitre negro, que ha pasado de estar al borde de la desaparición a alcanzar 740 parejas en 2024 en España, mientras que el quebrantahuesos ha comenzado a recolonizar territorios como Picos de Europa y el Sistema Ibérico. En cambio, el alimoche mantiene un estado de conservación "desfavorable" con descensos en varios núcleos.

El papel de estas aves es "esencial" para la salud de los ecosistemas debido a que se alimentan de animales muertos o enfermos, aceleran el reciclaje de nutrientes y actúan como barrera natural frente a la propagación de enfermedades que pueden afectar a la fauna silvestre, al ganado e incluso al ser humano.

A pesar de estos avances, las amenazas han persistido debido a diversas prácticas como el uso ilegal de cebos envenenados, la electrocución en tendidos eléctricos, la pérdida de hábitat y la escasez de alimento ponen en riesgo el futuro de estas poblaciones.

PELIGRO DE EXTINCIÓN

Esta situación llevó a la inclusión del buitre leonado en el Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial y dentro del Catálogo Español de Especies Amenazadas al quebrantahuesos, clasificado como "en peligro de extinción", y al alimoche y al buitre negro, ambos catalogados como "vulnerables".

Por ello, existe la "necesidad" de mantener los programas de seguimiento y conservación, así como en reforzar las medidas de gestión para evitar "nuevos colapsos poblacionales en áreas concretas", según un comunicado de la Junta recogida por Europa Press.

El seguimiento anual, iniciado en 2019, se centra en áreas de control que albergan cerca del 50 por ciento de las parejas de Castilla y León y permite proporcionar tendencias de poblaciones de aves, a medio y largo plazo, mediante la recogida de datos de forma estandarizada y periódica, es decir, con recuentos efectuados con la misma metodología y en los mismos sitios cada año.

De esta forma, se dispone de información sobre la evolución de las poblaciones reproductoras y su estado de conservación, así como su distribución, teniendo en cuenta que esta información es crucial para su gestión y conservación.

Por último, este tipo de datos son necesarios para informar acerca del cumplimiento por parte de España de compromisos internacionales, tales como la Directiva de Aves, al tiempo que permite disponer de información aplicable a los compromisos estatales de seguimiento de especies amenazadas y añadir información al Inventario Español del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad.