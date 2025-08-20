CyL aprueba 45 medidas ante incendios: Ayudas de 5.500 euros a empresas, 500 por familia evacuada y ERTEs especiales

VALLADOLID, 20 Ago. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, ha avanzado este miércoles las medidas que se incluyen en el plan aprobado en el Consejo de Gobierno extraordinario con el fin de paliar los efectos de los incendios e iniciar la reconstrucción. Se trata de un programa de 45 medidas que incluye, entre otras, ayudas de 5.500 euros para empresas de zonas afectadas por pérdida de nucleo cesante, 500 euros por familia evacuada y promover ERTES de fuerza mayor.

Fernández Mañueco ha detallado este programa de acción que incluye también la petición al Gobierno de declaración de zona catastrófica para los terrenos asolados por el fuego y sobre el que ha garantizado "agilidad" tanto en la tramitación de expedientes como en la recepción de las cuantías para quien lo solicite. "Sé que es muy difícil, pero comprendo el sufrimiento y la angustia que están viviendo", ha señalado el presidente.

"Estas medidas lo que buscan es a todas esas personas que están desesperadas darles esperanza, a todas esas personas que tienen incertidumbre ofrecerles tranquilidad, a todas esas personas que están inquietas darles certidumbre", ha subrayado el presidente.