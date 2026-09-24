CyL aprueba 4 millones en ayudas para jóvenes que obtengan el carnet de conducir en el último trimestre

VALLADOLID 24 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Comisión Delegada del Gobierno ha autorizado destinar cuatro millones para financiar una nueva línea de subvenciones que tiene como objetivo facilitar la obtención del permiso de conducción de la clase B a los jóvenes empadronados de la Comunidad, con edades comprendidas entre los 18 y los 30 años, y que logren esta licencia en el periodo entre el 1 de octubre y el 31 de diciembre.

La actuación, impulsada por la Consejería de Movilidad, Transformación Digital e Inteligencia Artificial, permitirá conceder subvenciones de hasta 900 euros por beneficiario --estiman unos 5.000 en este periodo-- y tendrá continuidad en 2027, tal y como ha detallado la consejera Cristina Sanchidrián, que también ha avanzado que es una medida con "intención" de prorrogar a ejercicios posteriores.

La convocatoria se publicará el próximo 30 de septiembre y la cuantía con la que se dota se hará efectiva con cargo al ejercicio 2027. Según ha explicado la titular, ayudará a sufragar el permiso a aquellos que justifiquen su obtención en el periodo comprendido entre el 1 de octubre y el 31 de diciembre.

"Se trata de una medida que confiamos en que tenga una gran acogida porque permite fijar población en el medio rural, aliviar el bolsillo porque los gastos rondan los 1.000 euros aproximadamente y con estas bonificaciones llegamos a cubrir casi el cien por cien. Es una subvención que también es compatible con otras bonificaciones", ha añadido.

A esta línea de subvenciones podrán concurrir los jóvenes de 18 a 30 años, que lleven como mínimo cinco años en Castilla y León, que hayan realizado íntegramente la formación en una autoescuela homologada con sección abierta en Castilla y León. Además, la fecha de expedición del permiso, o en su caso, la fecha de aprobación del correspondiente examen debe estar dentro del citado periodo subvencionable (1 de octubre al 31 de diciembre).

Los beneficiarios deberán a su vez mantener el empadronamiento en cualquier municipio de la Comunidad de Castilla y León durante al menos tres años, ininterrumpidamente, después de la fecha de la presentación de la solicitud de la subvención. Así como hallarse al corriente de sus obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social.

El formulario de solicitud estará disponible en la sede electrónica de la Administración de la Comunidad de Castilla y León, (https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es) donde deberá ser cumplimentado, y podrá presentarse de forma electrónica o presencialmente.

CONCURRENCIA COMPETITIVA

Las bases reguladoras de estas subvenciones, publicadas el pasado 28 de agosto, establecen una cuantía máxima de 900 euros por beneficiario, que se determinará en función de los gastos debidamente justificados y del nivel de renta.

En concreto, las ayudas serán de 900 euros para rentas inferiores a 1,5 veces el IPREM; 750 euros para rentas iguales o superiores a 1,5 e inferiores a 2,5 veces el IPREM; 600 euros para rentas iguales o superiores a 2,5 e inferiores a 3,5 veces el IPREM; y 450 euros para rentas iguales o superiores a 3,5 veces el IPREM.

Entre los gastos subvencionables se encuentran la matrícula de la autoescuela, las clases teóricas y prácticas y las tasas de tráfico para la tramitación del permiso, incluidos los derechos de examen y la renovación de tasas. Quedan excluidos los gastos correspondientes a pruebas médicas y psicotécnicas y otros gastos de gestión y tramitación relacionados con la presentación de la solicitud, ha detallado.

Las subvenciones se concederán mediante un procedimiento de concurrencia competitiva en el que el nivel de renta determinará el orden de las solicitudes, de forma que tendrán prioridad los jóvenes pertenecientes a unidades de convivencia con menores ingresos.

Las bases contemplan asimismo un tratamiento específico para las familias numerosas. A las unidades de convivencia de solicitantes pertenecientes a familias numerosas de categoría general se les aplicará un coeficiente reductor del 20 por ciento sobre su nivel de renta, que alcanzará el 30 por ciento en las familias numerosas de categoría especial.