CyL articulará su red de atención al cáncer en los hospitales de Burgos, León, Salamanca y Valladolid

VALLADOLID, 5 Nov. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Sanidad y Bienestar Social, Alejandro Vázquez, ha subrayado que la atención oncológica será "una de las grandes prioridades" de su departamento, un contexto en el que la red asistencial de atención integral al cáncer estará estructurada en cuatro nodos asistenciales, los hospitales de Burgos, León, Salamanca y Valladolid.

Asimismo, la red contará con seis centros satélites que estarán articulados en torno a un Centro Integral de Cáncer en Salamanca, todo ello con el objetivo de el trabajo en red y garantizar una atención oncológica "de calidad en condiciones de equidad".

Así lo ha expuesto Vázquez en su comparecencia este jueves en la Comisión de Economía y Hacienda para dar a conocer los detalles de los presupuestos de su Consejería, una alocución en la que destacado que las cuentas incluyen 3.237 millones de euros para Atención Especializada, casi 389 millones más, lo que supone un incremento del 13,7 por ciento.

La atención oncológica se enmarca en esta Atención Especializada, de manera que junto a la nueva red de atención integral, entre las próximas medidas el departamento se prevé extender tratamientos como la inmunoterapia, las terapias CAR-T y otras terapias avanzadas de última generación, así como reforzar las herramientas que permiten adaptar los tratamientos a las características genéticas y moleculares de cada tumor.

En este contexto, la Consejería incluye en su planificación impulsar la aprobación del Plan de Cuidados Paliativos de Castilla y León y la elaboración de la futura Estrategia de Atención al Paciente Oncológico de Castilla y León.

Vázquez también ha destacado la importancia de la mejora de la capacidad tecnológica de los hospitales de Sacyl para continuar desarrollando la Red Molecular de Oncopatología Regional, uno de los pilares de la medicina personalizada de precisión en la Comunidad.

RADIOTERAPIA EN PALENCIA, EL BIERZO Y SEGOVIA

Asimismo, los presupuestos permitirán avanzar también en el despliegue de la red de unidades satélite de radioterapia iniciada la pasada legislatura. Tras la puesta en marcha de las unidades de Ávila y Soria, en 2027 está prevista la entrada en funcionamiento de la de Palencia, el inicio de las obras de El Bierzo y el desarrollo de la futura unidad de Segovia.

Paralelamente, se ampliarán las prestaciones de Oncología Radioterápica mediante la incorporación de la braquiterapia prostática de baja tasa en Salamanca y la braquiterapia ginecológica de alta tasa en León.

La Consejería mantendrá, además, el apoyo a la Red Asistencial para Niños y Adolescentes con Cáncer de Castilla y León para garantizar la atención integral de estos pacientes dentro de la Comunidad, así como el acceso a la protonterapia, indicada especialmente para pacientes pediátricos.

Entre las nuevas alternativas terapéuticas figura también la terapia de campos eléctricos alternos, conocida como TTFields, para pacientes con glioblastoma de nuevo diagnóstico, un tumor cerebral.

Estas actuaciones se completarán con la implantación de circuitos de diagnóstico rápido de cáncer y la creación de unidades de referencia para tumores complejos.

NUEVO PLAN DE LISTAS DE ESPERA

Dentro del presupuesto de Atención Especializada, la Consejería prevé también elaborar un nuevo plan integral de reducción y mejora de las listas de espera y optimización de la atención, destinado a consolidar las actuaciones de los últimos años e incorporar nuevas líneas para reducir las demoras.

Las cuentas contemplan, además, avanzar en la extensión de las prestaciones de las Unidades de Reproducción Humana Asistida a los hospitales de Burgos, León y Salamanca, mejorar la coordinación asistencial para las personas con esclerosis lateral amiotrófica e impulsar un nuevo programa de donación de órganos en asistolia controlada.

A ello se sumará la puesta en marcha del mencionado Plan de Cuidados Paliativos, que definirá un modelo integral de atención para pacientes adultos y pediátricos, reforzará los equipos especializados y mejorará la coordinación entre los sistemas sanitario y social.

CONEXIÓN DE LOS 14 HOSPITALES

Por otro lado, otro de los objetivos de la Consejería será culminar el Proyecto Corporativo de Patología Digital en Red, que conectará los 14 hospitales de Castilla y León mediante la digitalización de las muestras de anatomía patológica y su integración en una única red asistencial.

Asimismo, continuará el despliegue del Plan de Medicina Personalizada de Precisión para incorporar estos avances a la práctica clínica habitual mediante la integración progresiva de la secuenciación genética y la ampliación de la cartera de estudios genéticos y moleculares disponibles.

El departamento reforzará, igualmente, el trabajo en red entre hospitales y desarrollará proyectos en ámbitos como la oncopatología, la alergología, la cardiología, la farmacogenética y la psiquiatría, con el propósito de mejorar la capacidad diagnóstica y la selección del tratamiento más adecuado para cada paciente.

SALUD MENTAL

En materia de salud mental, la Consejería prevé completar la red de Unidades de Hospitalización Breve Infanto-Juvenil y elaborar un Plan Integral de Salud Mental Infanto-Juvenil, con el objetivo de reforzar la prevención, mejorar la detección precoz y ofrecer una atención más especializada a niños y adolescentes.

Asimismo, extenderá la Red de Detección y Alerta para la Prevención de las Conductas Suicidas a servicios hospitalarios como Urgencias, Cuidados Paliativos, Oncología y Neurología, así como a Atención Primaria, y continuará la formación de los profesionales para la detección y atención de personas en riesgo, con especial atención a la población infantojuvenil.

El departamento de Vázquez también acercará la atención en salud mental al medio rural mediante el desplazamiento de profesionales de psiquiatría, psicología y enfermería especialista de los equipos de Salud Mental a un mayor número de centros de salud.

PLAN DE CUIDADO

Por otro lado, en el ámbito de asistencia sanitaria, Vázquez también ha resaltado el impulso del Plan Estratégico de Cuidados de Castilla y León, una iniciativa transversal que situará esta materia como uno de los "ejes estratégicos" del sistema sanitario y servirá de marco para reforzar la coordinación asistencial, apoyar a las personas cuidadoras e impulsar la innovación y las buenas prácticas.

En cuanto a los derechos de los pacientes, tras la extensión del derecho a la segunda opinión médica, el departamento facilitará la formalización de los documentos de instrucciones previas, con especial atención al medio rural.

Asimismo, avanzará en el desarrollo normativo del acceso a la historia clínica para simplificar los procedimientos y reforzar las garantías para ciudadanos y profesionales.

PRESTACIÓN FARMACÉUTICA

Por lo que respecta a la prestación farmacéutica, las cuentas consignan 1.260 millones de euros, de los que 394,4 millones corresponden a farmacia hospitalaria y hemoderivados y 865,6 millones a medicamentos dispensados mediante receta.

Entre las actuaciones previstas, la Consejería continuará la conciliación de los tratamientos en las transiciones asistenciales para garantizar su coherencia al ingreso y al alta hospitalaria, además de mejorar la atención farmacoterapéutica de los pacientes institucionalizados.

El objetivo es reforzar la calidad y la seguridad en el uso de los medicamentos, favorecer la continuidad de los tratamientos y garantizar el acceso a las terapias, compatibilizando la incorporación de la innovación con la sostenibilidad del sistema sanitario.