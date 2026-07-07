CyL y Asturias crean mando único en el incendio de Ribota de Sajambre (León) al llegar el peligro al Principado

Un helicóptero ayuda en las labores para extinguir el incendio forestal, a 6 de julio de 2026, en Ribota de Sajambre, León, Castilla y León (España).

Un helicóptero ayuda en las labores para extinguir el incendio forestal, a 6 de julio de 2026, en Ribota de Sajambre, León, Castilla y León (España). - Xuan Cueto - Europa Press

RIBOTA DE SAJAMBRE (LEÓN), 7 Jul. (EUROPA PRESS) -

Castilla y León y Asturias han constituido un mando unificado para coordinar y dirigir las tareas de extinción del incendio de Ribota de Sajambre (León), que se mantiene en Índice de Gravedad Potencial (IGR) 2 y presenta peligro de llegar al Principado, según l ha señalado el delegado de la Junta en León, Eduardo Diego.

Diego ha precisado, en declaraciones remitidas a Europa Press, que ni el municipio de origen del fuego ni Pio corren peligro, si bien se ha pasado una noche de reactivaciones continuas, por lo que se trabaja en asegurar el perímetro.

El riesgo está ahora mismo en el límite con el Principaldo de Asturias, con quien ya se trabaja en unificar criterios para "atajar el fuego", ha aseverado el delegado de la Junta, quien ha advertido de que también hay peligro en la zona noroeste, en el desfiladero de Los Beyos.

Asimismo, Diego ha reconocido que hay que "estar muy pendientes" de la evolución del fuego ya que hay una lengua de incendio que puede provocar desprendimientos, además de que puede ser necesario cortar la carretera N-625.

El delegado de la Junta en León ha apuntado que la noche "ha sido tranquila" pero las temperaturas "han sido muy altas, tropicales" a lo que se sima que a lo largo de este martes se espaeran tormentas eléctricas "con aire y vientos cambiantes que pueden también complicar el trabajo del operativo".

Al respecto, Diego ha reconocido que la zona "es muy compleja, muy complicada" y habrá que ver cómo evoluciona la meteorología para ver si se puede bajar de Índice de Gravedad Potencial 2 a 1.