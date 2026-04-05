CyL atrae un 185% más de inversión extranjera en 2025, hasta los 581 millones

VALLADOLID 5 Abr. (EUROPA PRESS) -

La inversión extranjera directa en Castilla y León se situó en 581,1 millones de euros durante el año 2025, lo que representa un incremento del 185,4 por ciento respecto al ejercicio anterior, frente a la reducción del 21,8 por ciento de la inversión exterior en España.

La inversión neta en la Comunidad, una vez deducidas las desinversiones, ascendió a 537 millones de euros, según ha informado la Junta en un comunicado recogido por Europa Press.

Por origen del capital, Bélgica invirtió 240,3 millones de euros; seguida de Portugal, con 70,3 millones e Italia, con 70,1 millones. A continuación, se posicionan Alemania, con 66,4 millones; Malta, con 40,3 millones; Francia, con 25,9 millones; y Países Bajos, con 24,3 millones.

Por sectores de actividad, las inversiones se han dirigido a la fabricación de otro material de transporte con 240,3 millones de euros; a los sectores de agricultura, ganadería, caza y servicios relacionados, 114,7 millones; suministro de energía eléctrica, gas, vapor y aire, 84,5 millones; industria de la alimentación, 64,4 millones; investigación y desarrollo, 31,6 millones; fabricación de otros maquinaria y equipos, 17,9 millones; fabricación de productos de caucho y plásticos, 10,3 millones; fabricación de vehículos de motor, remolques y semirremolques, 6 millones; y almacenamiento y actividades anexas al transporte, 4,6 millones, entre otras inversiones de menor cuantía.

Asimismo, el área de internacionalización del Instituto para la Competitividad Empresarial (ICECyL) mantiene 1.048 proyectos activos interesados en invertir en Castilla y León, de los cuales 221 están en distintas fases de ejecución.

INVERSIÓN DE CASTILLA Y LEÓN EN EL EXTERIOR

Por otro lado, la inversión realizada de capital de la Comunidad hacia el exterior en 2025 ascendió a 34,1 millones de euros principalmente en países de destino como México (11,4 millones de euros), Estados Unidos (6,2 millones), Perú (5 millones), Chile (3,5 millones), Italia (2,6 millones), China (1,9 millones), Argentina (0,9 millones), Brasil (0,8 millones), Colombia (0,6 millones), Indonesia (0,5 millones) y Malasia (0,4 millones).

Por sectores de actividad, la inversión en el extranjero se concentró en los servicios financieros con 16,9 millones de euros, y en la silvicultura y explotación forestal, con 6,2 millones.

También se registraron inversiones en el suministro de energía eléctrica, gas, vapor y aire (4,1 millones), actividades profesionales, científicas y técnicas (4 millones) y el comercio al por mayor (2,9 millones).