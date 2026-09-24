CyL baja al cuarto puesto como destino turístico del país con 3,91 millones de viajeros en el segundo trimestre

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VALLADOLID 24 Sep. (EUROPA PRESS) -

La comunidad autónoma de Castilla y León ha bajado al cuarto puesto como destino turístico preferido del país con un total de 3.919.520 viajeros en el segundo trimestre del año --en el primer trimestre ocupó el tercer puesto si bien en el segundo trimestre de 2025 estaba también en el cuarto--, según los datos de la Encuesta de Turismo de Residentes (ETR/FAMILITUR) publicada este jueves por el INE y recogida por Europa Press.

En concreto, Castilla y León aglutinó el 8,4 por ciento del total de los viajes realizados en el segundo trimestre del año, una décima más que el pasado año cuando llegó a los 3.848.592 viajeros, y el cuarto puesto en un ranking que ha liderado Andalucía, con el 16,8 por ciento, seguida de Cataluña (13,6 por ciento).

Del mismo modo, Castilla y León representa el cuarto mejor porcentaje en el caso de las pernoctaciones, con 11.371.176 y el 7,0 por ciento del total --7,1 por ciento en el segundo trimestre de 2025--, que lideran de nuevo Andalucía (16,0 por ciento) y Cataluña (11,3 por ciento).

El gasto total de los viajes del segundo trimestre a nivel nacional fue de 15.729,5 millones de euros y en el caso concreto de Castilla y León alcanzó los 720,0 millones, el 4,6 por ciento del total y quinto mayor porcentaje --el año pasado alcanzó los 728,4 millones y el 4,8 por ciento--.

Por destino principal, los gastos medios diarios más elevados se registraron en los viajes a Illes Balears (117 euros), Comunidad de Madrid (116) y Canarias (115) y los más bajos en los realizados a Castilla-La Mancha (62 euros) y Extremadura y Castilla y León (ambos 63).

Y por origen, los mayores gastos medios diarios los realizaron los residentes en Canarias (121 euros) y Cataluña y Cantabria (ambos 104) -- 100 euros en el caso de los residentes en Castilla y León--. Y los menores en Comunidad Foral de Navarra y Extremadura (ambos 87 euros) y Comunitat Valenciana (91).

((((habrá ampliación))))