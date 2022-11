CyL "dará la batalla" ante la UE para extender los beneficios a zonas con despoblación

VALLADOLID, 10 Nov. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Economía y Hacienda y portavoz de la Junta de Castilla y León, Carlos Fernández Carriedo, ha asegurado que la Comunidad "dará la batalla" ante la UE para lograr que los beneficios a zonas con problemas de población se extiendan a otras provincias de la Comunidad más allá de Soria.

En la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno el portavoz ha asegurado que la Junta trabaja para "abrir nuevas posibilidades" en zonas cuya densidad de población es baja aunque superior al 12,5 habitante por kilómetro cuadrado, límite en el que se sitúa ahora.

"Hay varias zonas en Castilla y León que tienen problemas de población y no son zonas predeterminadas", ha defendido Fernández Carriedo, tras lo que ha recordado que la fiscalidad diferenciada de Soria, Cuenca y Teruel. No obstante, ha señalado que "parece que hay otras puertas que se pudieran abrir".

"Las batallas que no se dan son las que no se consiguen, esto no es fácil pero va a merecer la pena", ha reseñado, tras lo que ha recordado que hay provincias como Zamora y otras zonas con problemas pese a superar los 12,5 habitantes por kilómetro cuadrado, al tiempo que ha señalado que es necesario "aprovechar oportunidades" y, en este caso, la Junta considera que "hay cauces y posibilidades".

