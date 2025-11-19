CyL declara alerta por nevadas en Burgos, León, Palencia y Soria a partir de las 18.00 horas de este miércoles

VALLADOLID 19 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Castilla y León ha declarado alerta por nevadas en las provincias de Burgos, León, Palencia y Soria a partir de las 18.00 horas de este miércoles, en respuesta a la previsión de una borrasca ártica que dejará acumulaciones significativas principalmente en la Cordillera Cantábrica y el Sistema Ibérico, además de la meseta burgalesa.

La Agencia de Protección Civil y Emergencias indica que la cota de nieve descenderá progresivamente desde los 1.000 metros hasta situarse por debajo de los 600, lo que podría afectar tanto a zonas montañosas como a áreas más bajas. Se prevé que el episodio se prolongue en los próximos días, con la noche del jueves al viernes el periodo de mayor intensidad.

Además, se espera un nuevo frente frío el sábado que volverá a generar nevadas en la provincia de León.

Ante esta situación, la Junta recomienda a la población mantenerse informada a través de fuentes oficiales meteorológicas y de protección civil, adecuar la vestimenta con prendas superpuestas y proteger rostro, cabeza y manos en caso de salida al exterior.

Para desplazamientos por carretera se aconseja equipar el vehículo con cadenas, manta, pala y alimentos, viajar con el depósito lleno y revisar el estado general del automóvil.

Asimismo, la Agencia recuerda la importancia de adoptar una conducción suave y a marcha reducida sobre nieve, y mantener actualizado el estado de las carreteras mediante fuentes oficiales.