CyL declara la situación de alerta por riesgo de incendios forestales para el 9, 10, 11 y 12 de agosto

La Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio ha declarado la situación de alerta por riesgo meteorológico de incendios forestales en todo el territorio de Castilla y León para los días 9, 10, 11 y 12 de agosto, debido a la persistencia de condiciones meteorológicas adversas.

Según la resolución publicada en el Boletín Oficial de Castilla y León (Bocyl), la medida responde a las previsiones de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), que pronostican para esos días temperaturas elevadas -entre 30 y 36 grados-, bajas humedades relativas, inferiores al 15 por ciento, y probabilidad de tormentas secas acompañadas de fuertes vientos locales.

Estas circunstancias, unidas a la situación de estrés hídrico de la vegetación tras varios días consecutivos de calor intenso, "incrementan notablemente el peligro de ignición y propagación de incendios forestales". Además, el número de incendios originados por maquinaria agrícola y forestal en lo que va de temporada de alto riesgo ya supera los 199, motivo por el que la Junta ha decidido endurecer las restricciones temporales y actividades susceptibles de originar incendios.

Durante los días en los que estará vigente la situación de alerta, quedará prohibido encender fuego en el monte, así como en zonas recreativas y de acampada, incluidas aquellas habilitadas para tal uso. Igualmente, se prohíben las barbacoas, el uso de material pirotécnico y el lanzamiento de cohetes o artefactos con fuego, además de quedar suspendidas todas las autorizaciones previas para el uso del fuego.

En lo referente al uso de maquinaria en el entorno forestal, queda prohibida aquella cuyo funcionamiento habitual pueda generar fuego, chispas o descargas eléctricas, con la excepción de labores de emergencia o interés general, siempre que estas hayan sido comunicadas y autorizadas por los servicios territoriales competentes.

Adicionalmente, se establecen restricciones específicas para las labores agrícolas y forestales en función del riesgo por zonas, de forma que entre las 14.00 y las 18.00 horas se prohíbe, con carácter general, el uso de maquinaria pesada en el monte y en terrenos agrícolas situados a menos de 400 metros de superficie forestal.

No obstante, se contemplan excepciones para determinados municipios y circunstancias concretas, como trabajos en regadío o parcelas que adopten medidas preventivas adicionales, entre ellas la realización de pasadas perimetrales, la presencia de tractores con grada y la designación de personal observador.

Estas medidas serán de aplicación desde las 00.00 horas del día 9 de agosto hasta las 23.59 del día 12 y se publicarán en la web de la Junta de Castilla y León y en el Boletín Oficial autonómico.

La Junta insiste en la importancia de extremar las precauciones en todo el ámbito rural y pide la colaboración ciudadana para evitar cualquier acción que pueda dar lugar a nuevos incendios, al tiempo que recuerda la trascendencia de proteger el patrimonio natural ante la actual situación de riesgo extremo.