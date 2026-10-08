CyL declara situación fitosanitaria excepcional preventiva y revisable por riesgo de incremento de topillos

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VALLADOLID 8 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Gobierno ha acordado declarar para la campaña agrícola 2026-2027 una situación fitosanitaria excepcional de carácter preventivo, temporal y revisable ante el riesgo de incremento y expansión de las poblaciones de topillo campesino en Castilla y León, así como la utilidad pública de las medidas de prevención, vigilancia y control frente a esta especie.

El portavoz de la Junta, Carlos Fernández Carriedo, ha aclarado que los trabajos realizados durante el verano han constatado que los valores de abundancia se mantienen "bajos o muy bajos" con carácter general si bien se han detectado focos iniciales de incremento "y una evolución que aconseja anticipar la respuesta fitosanitaria para reducir el riesgo de expansión de las poblaciones y evitar, en la medida de lo posible, daños a las explotaciones agrarias".

Asimismo, ha informado de que la Comisión de Roedores y Otros Vertebrados, reunida el pasado 29 de septiembre, consideró que concurren "circunstancias técnicas suficientes" para establecer una situación fitosanitaria excepcional de carácter preventivo y adoptar medidas temporales, proporcionadas y revisables.

La declaración de utilidad pública permitirá reforzar las actuaciones de prevención, vigilancia y control para evitar el desarrollo y la expansión de las poblaciones de topillo campesino y reducir los daños que puedan ocasionar a los cultivos agrícolas, en una actuación anticipada "antes de que se produzcan situaciones de mayor incidencia".

Además, permitirá disponer del marco necesario para aplicar "las actuaciones que técnicamente resulten adecuadas en cada momento" que se adaptarán a la evolución de las poblaciones y a las características de las distintas zonas agrarias de Castilla y León.

El portavoz ha recordado que el topillo campesino es una especie presente en las zonas agrarias de Castilla y León cuya dinámica poblacional puede experimentar "incrementos rápidos y significativos" y con capacidad para ocasionar daños en los cultivos y afectar a la producción agraria.