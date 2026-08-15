CyL declara Situación Operativa 1 al contabilizarse una decena de incendios por las tormentas

Situación Operativa 1 activada por la Junta. - JCYL

VALLADOLID 15 Ago. (EUROPA PRESS) -

El operativo del plan de Protección Civil ante Emergencias por Incendios Forestales en Castilla y León (Infocal) está trabajando en más de una decena de fuegos activos de forma simultánea lo que ha llevado a la Junta a declarar la Situación Operativa 1 en la Comunidad.

Las tormentas han provocado la mayoría de estos incendios, señala la Administración autonómica a través de un comunicado, que afectan a las provincias de Ávila, León, Salamanca y Zamora, según refleja la web del Inforcyl, consultada a las 19.10 horas por Europa Press.

La Situación Operativa 1 se declara cuando hay uno o varios incendios donde puede verse afectados gravemente bienes de naturaleza forestal, pero levemente a población y bienes de naturaleza no forestal o porque existe simultaneidad de incendios forestales y concentración espacial con Índice de Gravedad (IGR) 0 o 1, como es el caso.

El más grave es el incendio de La Tejera, en Zamora, dentro del término municipal de Hermisende que ha llevado a desalojar los municipios de Castromil y San Ciprián de Hermisende, con cerca de 200 vecinos afectados, y la carretera provincial que une a ambas localidades. Hay una treintena de medios trabajando en un incendio que se originó de madrugada, ha tenido cinco focos, y que la tormenta ha hecho que virara de dirección, pasando la cola a ser cabeza del mismo. En esta provincia, además, se encuentra activo fuegos en Cobreros y Robledo.

En León, por su parte, hay activos cinco incendios en Los Montes de la Ermita --dos focos-, Vegas del Condado, Turienzo de los Caballeros y Curueña. En Ávila, también preocupa otros dos fuegos en Piedralaves y Navahondilla; mientras que en Salamanca hay dos focos declarados en La Hoya y Tenebrón.