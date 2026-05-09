CyL destaca su liderazgo en datos de lectura y bibliotecas con más de 300 centros públicos fijos y móviles

La viceconsejera de Acción Cultural de la Junta de Castilla y León, Mar Sancho, destaca que la comunidad es "líder a nivel nacional" en datos de lectura y de bibliotecas - JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN

BURGOS, 9 May. (EUROPA PRESS) -

La viceconsejera en funciones de Acción Cultural de la Junta de Castilla y León, Mar Sancho, ha destacado que la Comunidad es "líder" a nivel nacional en varios de los datos vinculados a la lectura y a las bibliotecas.

Precisamente, ha resaltado que el sistema de bibliotecas de Castilla y León está conformado actualmente por más de 300 centros públicos fijos y móviles repartidos por toda la geografía de la Comunidad, que no sólo facilitan el acceso a la lectura a todos los ciudadanos, sino que despliegan una "importante labor cultural en el territorio".

En este sentido, ha señalado que Castilla y León es líder en datos de colección, con 3,61 documentos por habitante, muy por encima de la media nacional de 1,76.

Por otra parte, la renovación de la colección es una "apuesta constante" por parte de la Administración autonómica a través de la cual las adquisiciones por cada 1.000 habitantes ascienden a 88,82 euros, de forma que se supera la media nacional de 60,15 euros.

En cuanto al uso de las bibliotecas del Sistema, la viceconsejera ha señalado que el 51,46 por ciento de la población dispone de carné de la red de bibliotecas de Castilla y León, muy por encima de la media española de 31,36 por ciento, y que los préstamos por habitante, 1,43 al año, y las visitas por habitante, 2,96 al año, superan holgadamente la respectiva media nacional de 0,87 y 1,64, respectivamente.

El consolidado Sistema de Bibliotecas de Castilla y León permite que el número de habitantes que tiene a su disposición un servicio de biblioteca pública fija o móvil sea de 2.311.907, la práctica totalidad de la población.

Así lo ha trasladado la viceconsejera de Acción Cultural durante su intervención en la inauguración del II Encuentro de Profesionales de Bibliotecas de Castilla y León que se ha celebrado en el Museo de la Evolución Humana de Burgos bajo el lema 'Bibliotecas en evolución'.

La reunión aborda el rol de las bibliotecas en la sociedad actual y su trabajo en el acceso a la lectura y a la cultura para todos los ciudadanos, de manera especial para los habitantes del mundo rural.

DEMANDA CULTURAL Y SOCIAL

En este sentido, Sancho ha aseverado que en el mundo actual, en que los cambios se suceden a una "velocidad de vértigo", las bibliotecas deben buscar la manera de adaptarse y ser útiles a sus lectores o usuarios.

Por ello, en diferentes mesas redondas y coloquios, el II Encuentro de Profesionales de Bibliotecas de Castilla y León ha abordado la evolución de estos centros en función de la demanda cultural y social.

La primera mesa redonda, 'Bibliotecas públicas y derechos culturales', ha contado con la participación de Fernando Izquierdo, presidente de la Asociación de Profesionales de Bibliotecas de Burgos; Óscar Arroyo, director de la Biblioteca Nacional de España; Fernando Juárez, director de la Biblioteca Municipal de Muskiz (Vizcaya); y Luisa Santamaría, de la Biblioteca Pública de Segovia.

En la segunda, 'Pautas para bibliotecas rurales de pequeño tamaño', han participado Roberto Soto, coordinador del Grupo de Trabajo 'Plan de Especial Atención al Medio Rural' del Consejo de Cooperación Bibliotecaria; Cristina Jerez, de la Biblioteca Municipal de Pravia (Asturias); Manuela Busto, de la Biblioteca Municipal de Castropol (Asturias); y Juan Ayres, miembro de la Federación Española de Municipios y Provincias.

El coloquio 'Bibliotecas especializadas' ha ocupado la sesión de la tarde con Berta Cuadrado, responsable de la Biblioteca de la Escuela Superior de Arte Dramático de Castilla y León (Valladolid); Ana Madrid, de la Biblioteca del MUSAC (León); Emilio Ruiz, de la Biblioteca del Museo Etnográfico de Castilla y León (Zamora); y Rosario Toril, del Centro de Documentación del Centro Nacional de Educación Ambiental, CENEAM, en Valsaín (Segovia).