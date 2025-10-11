CyL destina más de un millón a 61 proyectos para luchar contra la violencia machista

VALLADOLID, 11 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Junta ha resuelto la convocatoria de 2025 de las subvenciones destinadas a la promoción de la igualdad entre mujeres y hombres y la lucha contra la violencia machista, mediante las cuales va a financiar 61 proyectos por una cuantía total de 1.065.249 euros de entre las 52 solicitudes presentadas.

Los beneficiarios directos, es decir, quienes van a desarrollar e implementar los proyectos, son las entidades del Tercer Sector, junto a las federaciones o clubes deportivos y las universidades en sus líneas específicas, según han detallado fuentes del Ejecutivo autonómico en un comunicado recogido por Europa Press.

Se trata de unas ayudas que se sitúan en el vértice de las políticas de igualdad de la Administración autonómica y que tienen como finalidad avanzar en la eliminación de las desigualdades existentes entre mujeres y hombres en distintos ámbitos y sectores, continuar con la erradicación de la violencia de género y conseguir la integración social y la mejora de la autonomía personal de mujeres en situación de especial vulnerabilidad, especialmente las víctimas.

Estas subvenciones se estructuran en diez líneas programáticas agrupadas en dos grandes categorías: las cuatro primeras están dirigidas a financiar proyectos de formación, valoración, asesoramiento e intervención con víctimas de la violencia machista para la recuperación de su autonomía; las seis restantes están centradas en la promoción de la igualdad entre mujeres y hombres en distintos ámbitos, entre ellos, el citado universitario.

En lo que respecta a los proyectos presentados, la línea que mayor número ha recibido ha sido la destinada a la prevención de las agresiones sexuales, enmarcada en el área de lucha contra la violencia de género, con 23 proyectos valorados.

En el ámbito de la igualdad, las más demandadas han sido las dirigidas a jóvenes y adolescentes en situación de riesgo, y a la promoción de la igualdad en el medio rural, ambas con trece proyectos valorados.

La aportación total de la Junta ha sido de 1.065.249 euros correspondiendo a las diez líneas programáticas. La cuantía individual asignada a cada entidad beneficiaria ha correspondido al 100 por ciento del presupuesto aceptado del proyecto presentado, teniendo en cuenta el orden de prelación resultante de la puntuación obtenida según los criterios de valoración.

La cuantía concedida a cada proyecto no ha superado, de acuerdo con la previsión de la convocatoria, el 33 por ciento del crédito asignado a cada línea, para garantizar el desarrollo de varios proyectos en cada una de ellas.

En el conjunto de la convocatoria, se han financiado 29 proyectos de atención a víctimas y prevención de la violencia de género y agresiones sexuales y 32 en el área de promoción de la igualdad en el deporte, medio rural, mujeres embarazadas, mujeres con discapacidad y universidades.

Los proyectos seleccionados destacan por su calidad técnica y por la adecuación de sus objetivos a la finalidad de la convocatoria. Las actuaciones objeto de subvención se ejecutan en el periodo comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2025.

LÍNEAS PROGRAMÁTICAS

En el marco de la lucha contra la violencia de género se contempla la atención a víctimas de violencia de género, financiando proyectos de información, valoración, asesoramiento e intervención con víctimas de violencia de género para la recuperación de su autonomía.

Asimismo, se prevé la atención a víctimas de agresiones sexuales, dirigida a proyectos para la información, valoración, asesoramiento, acompañamiento e intervención con mujeres y niñas que se encuentren en contextos de prostitución y trata con fines de explotación sexual, así como la prevención de la violencia de género, que comprenden proyectos de información, formación y sensibilización destinados a prevenir la violencia de género y fomentar la igualdad entre mujeres y hombres.

En el ámbito de la prevención de las agresiones sexuales, que engloba proyectos destinados a prevenir las agresiones sexuales dirigidos a toda la sociedad y, especialmente, a jóvenes y adolescentes.

PROMOCIÓN DE LA IGUALDAD

Del igual forma, contempla la promoción de la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres y de lucha contra la violencia de género en la población juvenil y adolescente en situación de riesgo.

La promoción de la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres y de lucha contra la violencia de género a través del deporte, dirigidos a niños, niñas, adolescentes, jóvenes, personal técnico deportivo y sociedad en general.

Asimismo, se prevé la promoción de la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres y de lucha contra la violencia de género en el medio rural, la atención de mujeres embarazadas en situación de dificultad y la atención a mujeres especialmente vulnerables, con proyectos centrados en la atención de las necesidades de mujeres con discapacidad.

También se prevén unidades de Igualdad de las universidades de Castilla y León para la realización de actuaciones de sensibilización, información y promoción de la igualdad y prevención de la violencia de género en el ámbito universitario.