CyL dice sobre Noviercas que la Junta actúa conforme a legalidad y no suspende expedientes por voluntad política

VALLADOLID, 1 Dic. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio, Juan Carlos Suárez-Quiñones, ha señalado que la Junta actúa conforme a la legalidad y que no suspende expedientes adaministrativos por "voluntad política".

En este sentido, y sobre el estado de la macrogranja de Noviercas (Soria), Suárez-Quiñones ha señalado que el Gobierno todavía no ha modificado la normativa que ponga "límites" a las macrogranjas, por lo que la Junta actúa conforme a la legalidad.

"No podemos suspender expedientes por voluntad política", ha apostillado para reconocer, no obstante, que la macrogranja que se pretende instalar en la localidad soriana tiene un expediente de impacto ambiental negativo de la Confederación Hidrográfica del Duero y sin ese "placet no será una realidad".