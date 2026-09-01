CyL Digital lanza en Segovia 11 cursos con 154 plazas de formación gratuita en robótica, IA, diseño y ofimática

Recurso de CyL Digital. - JUNTA DE CYL

SEGOVIA 1 Sep. (EUROPA PRESS) -

El programa CyL Digital de la Junta ha diseñado para septiembre, en Segovia, una programación de formación presencial gratuita en competencias digitales, con 154 plazas de formación en robótica, IA, diseño y ofimática, para los ciudadanos de la provincia.

Se ofertan 11 actividades formativas, todas ellas presenciales y gratuitas, que se desarrollarán en el Espacio CyL Digital de Segovia, ubicado en los Jardinillos de San Roque de la capital. La programación ha puesto a disposición de la ciudadanía 154 plazas, con cursos de nivel básico e intermedio y contenidos adaptados a diferentes perfiles y necesidades de aprendizaje.

La formación relacionada con la tecnología, la programación y las herramientas digitales para el trabajo ofrece el curso 'Iniciación a la robótica: crea con Makey Makey y Scratch', dirigido a personas sin experiencia previa y basado en la creación de proyectos prácticos de programación y electrónica creativa. También se impartirá 'Aprende a utilizar Excel básico', para adquirir conocimientos fundamentales para crear hojas de cálculo, organizar y analizar datos y utilizar fórmulas y funciones básicas.

En contenidos vinculados a la inteligencia artificial y la creatividad digital se presenta el curso 'Creación y edición de contenidos audiovisuales con IA', para aprender a generar imágenes, vídeos, audios, presentaciones y otros contenidos, incluyendo aspectos legales y criterios para un uso ético y responsable. A esta formación se suma 'Diseña imágenes y carteles con Canva', centrado en la creación de contenidos gráficos mediante plantillas, imágenes, textos, elementos visuales y diferentes recursos de diseño.

Dentro del ámbito creativo se ofrece 'Iniciación al diseño de ilustraciones vectoriales con Inkscape', para conocer los fundamentos del diseño vectorial y las principales herramientas para crear ilustraciones, logotipos y gráficos.

La oferta incluye el curso 'Edición de imágenes y retoque fotográfico con Gimp y Photopea', para trabajar con capas, herramientas de selección y pintura, texto, filtros y ajustes de color, además de crear contenidos para redes sociales y animaciones sencillas.

Para el uso de la tecnología en la vida cotidiana hay propuestas para facilitar la relación con las administraciones y aprovechar el potencial de los dispositivos móviles. El curso 'Haz tus gestiones online con la Administración Pública de forma sencilla (AEAT, Catastro, DGT)' servirá para aprender a realizar trámites y consultas a través de internet, incluyendo gestiones con la Agencia Tributaria, el Catastro, la Dirección General de Tráfico y la Seguridad Social, así como el uso seguro de certificados digitales y la protección de los datos personales.

En el ámbito de los dispositivos móviles, el curso 'Aprende a utilizar tu móvil iPhone' se dirige a usuarios de estos dispositivos que quieren familiarizarse con las principales funciones del teléfono, desde la navegación y el asistente Siri hasta las comunicaciones y las posibilidades multimedia. Asimismo, 'Apps de entretenimiento en el móvil' mostrará diferentes aplicaciones y servicios para acceder desde el smartphone a pódcast, libros electrónicos, prensa online, música y televisión a la carta.

La programación se completa con 'Aplicaciones móviles para disfrutar de la naturaleza', una propuesta que combina tecnología y actividades al aire libre, con aplicaciones para identificar flora y fauna, explorar el cielo nocturno, planificar rutas, consultar información meteorológica y gestionar emergencias, además de herramientas para capturar y editar fotografías de naturaleza.

Los cursos cuentan con 14 plazas cada uno y la inscripción es gratuita y pueden realizarse a través de la web de CyL Digital, donde también consultan fechas, horarios y detalles de cada curso. La oferta presencial se complementa con formación online, que permite acceder a cursos y contenidos sobre competencias digitales de forma flexible en horarios y necesidades.

CyL Digital presta atención prioritaria a colectivos vulnerables frente a la brecha digital: personas mayores, desempleados, inmigrantes y personas con discapacidad, aunque también ofrece formación específica para autónomos, emprendedores y pequeñas empresas que buscan mejorar su competitividad a través de la digitalización.

Asimismo, la Junta de Castilla y León continúa impulsando la acreditación oficial de las competencias digitales mediante TuCertiCyL, el sistema de certificación de competencias digitales de Castilla y León, cofinanciado con fondos europeos FEDER.

Durante el mes de septiembre se celebrarán seis pruebas de evaluación, cuatro de ellas presenciales y dos online. En el Espacio CyL Digital de Segovia se realizarán dos pruebas, una de nivel básico el 15 de septiembre y otra de nivel medio el 16 de septiembre, mientras que la Casa Joven de Cuéllar acogerá otras dos convocatorias, de nivel básico el 12 de septiembre y de nivel medio el 19 de septiembre. Además, se han programado dos pruebas online, una de nivel básico el 25 de septiembre y otra de nivel medio el 30 de septiembre.