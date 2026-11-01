CyL Digital ofrece 180 actividades presenciales durante noviembre

Archivo - Alumnos en un curso anterior de CyL Digital - JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN - Archivo

VALLADOLID 1 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Castilla y León refuerza durante el mes de noviembre su oferta gratuita de capacitación tecnológica con 180 actividades formativas presenciales de CyL Digital, dirigidas a personas de distintas edades y niveles de conocimiento.

La iniciativa facilita el aprendizaje de herramientas útiles para la vida diaria y contribuye a reducir la brecha digital en el conjunto de la Comunidad, según ha destacado el Ejecutivo autonómico en un comunicado recogido por Europa Press.

La programación combina propuestas de iniciación, como el uso del ordenador, la navegación por Internet, el correo electrónico y el manejo del teléfono móvil, con formación para mejorar el dominio de aplicaciones ofimáticas como Word y PowerPoint.

También incluye cursos para aprovechar WhatsApp, Google Lens y otras herramientas digitales de uso cotidiano, mientras la autonomía en las gestiones digitales ocupa también un lugar relevante, con actividades dedicadas a Sacyl Conecta, el acceso a servicios de la Administración pública, la banca online, las compras seguras por Internet y el uso de MiDNI.

La oferta incorpora además formación para prevenir fraudes y riesgos en la red, elaborar el currículum y buscar empleo mediante LinkedIn y otros portales, así como propuestas de diseño con Canva y creación audiovisual.

La Inteligencia Artificial vuelve a estar presente en las aulas con cursos para conocer ChatGPT y otras herramientas, generar y editar contenidos audiovisuales o transformar fotografías mediante IA.

Estas actividades se suman a talleres centrados en necesidades concretas, como instalar aplicaciones, organizar citas en el calendario del móvil, conservar fotografías o conocer la tarjeta de transporte gratuita BusCyL.

Por provincias, las 180 actividades presenciales se distribuyen de la siguiente manera: Ávila (19), Burgos (21), León (29), Palencia (13), Salamanca (20), Segovia (18), Soria (21), Valladolid (26) y Zamora (13).

Entre las propuestas figuran también talleres intensivos de corta duración, bajo la denominación 'Castilla y León en acción', orientados a resolver de forma práctica situaciones habituales relacionadas con la tecnología.

Además, la oferta se amplía con 16 actividades online, que permiten acceder a la formación con mayor flexibilidad. En noviembre se abordarán, entre otras materias, el uso de Outlook 365, Word y Access, la búsqueda de empleo por Internet, la seguridad frente a suplantaciones de identidad y deepfakes, la edición de vídeo con CapCut y la creación de diseños digitales.

También se ofrecerán contenidos sobre IA aplicada a la vida cotidiana, Gemini Notebook, recursos de Biblio CyLDigital y herramientas de organización como Notion.

La información sobre los cursos y las opciones de inscripción puede consultarse en www.cyldigital.es .

CERTIFICACIÓN EN COMPETENCIAS DIGITALES

La Junta de Castilla y León mantiene en noviembre su compromiso con la acreditación oficial de conocimientos tecnológicos mediante TuCertiCyL, el sistema de certificación de competencias digitales de Castilla y León cofinanciado con fondos europeos FEDER.

A lo largo del mes se han programado 30 convocatorias de exámenes, 15 correspondientes al nivel básico y otras 15 al nivel medio. Dos de las pruebas se celebrarán en modalidad online.

Esta certificación permite acreditar las capacidades digitales adquiridas y favorecer las oportunidades de desarrollo personal y profesional.