CyL Digital supera las 33.000 personas formadas en zonas rurales para "reducir la brecha digital"

El consejero Sanz Merino, en la localidad salmantina de Ledesma. - EUROPA PRESS

SALAMANCA 25 May. (EUROPA PRESS) -

La Junta ha superado ya uno de los "principales objetivos" del programa CyL Digital Rural al alcanzar las 33.251 personas formadas en competencias digitales en municipios rurales de la Comunidad, dentro de las actuaciones financiadas con fondos Next Generation de la Unión Europea.

Así lo ha subrayado el consejero de Movilidad y Transformación Digital, José Luis Sanz Merino, en su visita al centro de mayores en la localidad salmantina de Ledesma este lunes, donde ha resaltado que este programa es un "éxito colectivo que supone intentar reducir y estrechar la brecha digital" para toda la ciudadanía.

Sanz, además, ha recordado que el objetivo -superado- de la Junta era "formar más de 30.000 personas en el medio rural de Castilla y León antes del 30 de junio de este año". "Este es un acto humilde y sin embargo tiene mucha trascendencia porque lo que queríamos era poner de manifiesto y visibilizar el programa CyL Digital y muy en concreto el Rural", ha subrayado el consejero.

Este programa se puso en marcha en 2021, ha recordado Sanz, y es "un heredero del programa CyL Digital que hay en las nueve capitales de provincia, donde hay unos espacios para dar formación y lograr la capacitación digital de las personas que no tienen acceso por otra vía a las nuevas tecnologías", ha indicado Sanz Merino.

El consejero ha resaltado que este programa ayuda a la "población con dificultades para acceder a la modernidad, a las tecnologías de la información y la comunicación" en Castilla y León por lo que el programa es "muy ambicioso" y cuenta con "una inversión de 14 millones de euros", ha precisado.

La red de CyL Digital Rural ha alcanzado los 347 centros asociados rurales repartidos por las nueve provincias de Castilla y León, ha apuntado el consejero, además de recordar que estos centros permiten llevar formación práctica y gratuita a prácticamente cualquier punto del territorio a través de la cesión de más de 2.000 equipos informáticos a Ayuntamientos y entidades colaboradoras, junto con las cinco aulas móviles del programa.

En cuanto a Salamanca, Sanz Merino ha indicado que la provincia cuenta con 48 centros asociados, lo que multiplica por doce la cifra desde el inicio de su implantación, de los cuales se han facilitado ordenadores a 45 de ellos.

Desde el inicio del programa, se han registrado tanto en el Espacio de la capital como en la provincia salmantina, 23.260 usuarios, con más de 3.650 actividades formativas y más de 38.400 asistentes. Si se destacan las cifras del ámbito rural de Salamanca, hay cerca de 9.500 asistentes a actividades, que reflejan el impacto real de este programa: 4.795 usuarios registrados y 842 actividades.