CyL se dota de un 'Plan Director de Turismo Accesible' para posicionarse como "destino referente en accesibilidad"

La Junta de Castilla y León, junto con Impulsa Igualdad, presentan el 'Plan Director de Turismo Accesible' para posicionarse como "destino referente en accesibilidad" - IMPULSA IGUALDAD

VALLADOLID 21 May. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Castilla y León e Impulsa Igualdad han elaborado el 'Plan Director de Turismo Accesible' que pretende ser una hoja de ruta orientada a "estructurar, impulsar y posicionar el destino como referente en accesibilidad".

El Plan se ha presentado este jueves en el marco de la jornada 'Castilla y León lidera el cambio: turismo accesible como seña de identidad' que se ha desarrollado en la Agencia de Innovación y Desarrollo Económico de Valladolid (IdeVa).

Al mismo han asistido el director general de Turismo de la Junta, Ángel González; el presidente de Impulsa Igualdad, Francisco Sardón; y la técnica del Área de Turismo Accesible de la entidad, Edurne Francisco, quienes han coincidido en que esta iniciativa, que se pondrá en marcha antes de este verano, está destinada a mejorar la experiencia turística de todas las personas "con necesidades de accesibilidad".

Por su parte, la asociación ha señalado que más de 135 millones de potenciales viajeros demandan "experiencias accesibles" y este proyecto contribuirá a reforzar la competitividad turística de Castilla y León desde la "profesionalización de la gestión" para anticiparse a "las nuevas demandas del mercado" y avanzar hacia un modelo de destino "más accesible, innovador y sostenible".

Asimismo, el presidente de Impulsa Igualdad, en declaraciones recogidas por Europa Press, ha indicado que ese número total de turistas potenciales con problemas de movilidad supone más del 15 por ciento y es "un nicho de cliente muy importante" para la Comunidad.

Por su lado, el director general de Turismo, en el contexto de la normativa autonómica sobre 'Castilla y León accesible', ha remarcado los objetivos que están en la agenda de la Consejería de Cultura, Turismo y Deporte para alcanzar "un turismo para todos", en el que se plantea para ello "la accesibilidad bajo un punto de vista integral, que contemple la cadena de valor turístico desde la fase previa de recogida de información, hasta la fase experiencial del disfrute del servicio y el ocio".

González ha puntualizado que, además de "impulsar y promocionar los recursos turísticos", se debe contribuir a "la eliminación de todo tipo de barreras" para hacer los destinos "más inclusivos a todas las personas que lo requieran", y que por ello se ha impulsado este Plan Director, que ha contado con financiación mediante una subvención de concurrencia competitiva.

"EXPERIENCIAS 360º"

A continuación, Edurne Francisco Contreras ha expuesto las principales líneas de actuación, entre las que ha destacado "el trabajo de campo de análisis y diagnóstico de la accesibilidad de la oferta turística seleccionada" mediante la redacción de "informes descriptivos y de propuesta de mejoras para cada tipo de discapacidad".

Otra de las acciones de este proyecto es la edición del documento 'Castilla y León para todos. Guía de experiencias accesibles', diseñado para que "personas con discapacidad, personas mayores y familias multigeneracionales" puedan disfrutar del destino "en igualdad de condiciones".

Esta pieza recoge 70 recursos turísticos de las nueve provincias en torno a cuatro ejes temáticos, que son patrimonio y cultura, que engloba museos, monumentos o yacimientos; enoturismo y gastronomía, para restaurantes y productos locales por provincia; naturaleza y turismo activo, que incluye parques naturales, vías verdes o rutas; y turismo familiar, con experiencias interactivas y al aire libre.

También con un enfoque publicitario se está produciendo un vídeo promocional, que contribuirá a "la difusión de la oferta turística accesible" del destino, con un enfoque "inspirador e inclusivo" desde la perspectiva de las áreas incluidas en la guía como patrimonio cultural, natural y gastronómico.

CASTILLA Y LEÓN PARA EL MUNDO

En el ámbito de la promoción de la Comunidad como destino accesible se ha desarrollado una campaña de comunicación dirigida a medios internacionales especializados en el sector turístico y, además, Castilla y León ha tenido "un papel destacado en mercados estratégicos" a través de la presencia en las principales ferias de turismo internacional, como la ITB de Berlín, y otros encuentros "relevantes", ha apuntado Impulsa Igualdad CyL.

Por último, para establecer un 'feedback' con el sector, desde la asociación se está teniendo en cuenta la visión de los profesionales del turismo para "conocer sus demandas y necesidades", de forma que se hagan "accesibles sus recursos turísticos".