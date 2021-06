CyL elevará la ayuda al desarrollo por habitante hasta situarla en la media de las CCAA

VALLADOLID, 25 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Castilla y León elevará la ayuda al desarrollo de 1,84 euros por habitante a 4,62, que representa la media de las comunidades autónomas españolas, lo que prevé hacer en el próximo presupuesto que actualmente se encuentra en elaboración.

Así lo ha señalado el vicepresidente y portavoz de la Junta de Castilla y León, Francisco Igea, en el marco de la presentación del informe 'La Salud en la cooperación al desarrollo y la ayuda humanitaria' realizado por Médicos del Mundo y medicusmundi.

Igea considera que hay que "reflexionar" sobre cómo colabora la Comunidad con el desarrollo y la salud en el mundo y qué papel juega y a raíz de la presentación del informe ha anunciado que se han dado "instrucciones" para que en el próximo presupuesto presupuesto, en el apartado destinado al desarrollo, Castilla y León alcance "al menos" la media por habitante del conjunto de las comunidades autónomas, entre las cuales se encuentra en décimo tercera posición en esta materia.

"Tenemos que avanzar en un compromiso de legislatura y la mejor manera de avanzar en el compromiso es ir dando pasos y dar un nuevo paso", ha asegurado.

En concreto, ha explicado, Castilla y León se encuentra en un gasto por habitante de 1,84 euros y la media asciende a 4,62, va a suponer un notable incremento en presupuesto de ayuda para el desarrollo, que esperan ver cumplido en próximo presupuesto, aún lejos pacto de legislatura de todos los partidos pero hay que ir dando pasos y buen día para anunciarlo.

Por su parte, el coordinador de Médicos del Mundo en Castilla y León, Pedro Campuzano, ha explicado que la cooperación descentralizada que hacen la Junta y las entidades locales castellanoleonesas está "muy bien valorada", es algo "distintivo" de la cooperación española en el resto del mundo y "tiene un papel esencial en la reducción de las inequidades a nivel global".

Por eso, ha apuntado la necesidad de que se incrementen las partidas de ayuda al desarrollo (AOD) "de una forma constante" y ha recordado que el compromiso es el 0,7 por ciento, un 0,4 para la legislatura. En el caso de gasto en salud, Castilla y León ocupa el undécimo puesto entre las comunidades autónomas y el décimo en lo que se refiere en gasto en acción humanitaria.

Campuzano ha señalado que Médicos del Mundo recuerda al Ejecutivo la importancia de la cooperación en salud, que en este caso en la Junta tiene un "buen enfoque", una "buena orientación sectorial y geográfica" y se sitúa en torno al 9 por ciento respecto al porcentaje de AOD, "bastante por encima" de la media nacional y cercano al objetivo del 12 por ciento.

A este respecto, ha incidido en que es importante también que este incremento no sólo sea una subida "sino que produzca cierta estabilidad".

PRÓXIMO PLAN

El coordinador de la organización ha añadido que la Comunidad cuenta con un plan director de cooperación al desarrollo claramente alineado con la agenda 2030, ahora finaliza la elaboración del nuevo (el cuarto) y ha agradecido que haya sido de manera participativa con las ong, el sector social y la sociedad civil, vía que ha animado a seguir.

En este contexto, Campuzano ha explicado que la pandemia ha demostrado la importancia de la cobertura sanitaria universal y ha advertido de que no se puede dejar a ningún país ni sector social fuera de esta cobertura sanitaria universal.

"Debemos desde Castilla y León apostar por avanzar en esta dirección, tanto en la Comunidad como en los proyectos de cooperación, y fortalecer los sistemas públicos de salud, priorizar las acciones de Atención Primaria y entender esta salud como bien público global junto con sus determinantes sociales y las amenazas que supone el cambio climático y los enfoques medioambientales", ha apostillado.

Además, ha avisado de que la COVID-19 ha "trastocado" todas las prioridades, pero ha pedido no olvidar que los fondos que lleguen para salir de la crisis derivada de la pandemia "deben ser adicionales" y ayudar a solventar esta emergencia "pero no deben detraer fondos de otras necesidades básicas como el agua y saneamiento, la educación, etcétera".

Otra cuestión que ha recordado la pandemia, ha agregado Campuzano, es la importancia de responder "de manera rápida y efectiva" a las emergencias humanitarias, algo que se ha visto "incluso en la Comunidad".

Por ello considera que la labor de la Junta y las entidades locales en acción humanitaria va a ser "determinante" para que muchas sociedades, países y comunidades puedan salir "de la mejor forma posible" de esta crisis sanitaria en distintos lugares del planeta.

"Es esencial asumir una respuesta efectiva a estas emergencias humanitarias y crisis sanitarias, sociales y económicas que generado la pandemia continuando incremento de forma sostenida la ayuda humanitaria", ha añadido el coordinador de Médicos del Mundo, quien ha señalado que se debe hacer con vistas a alcanzar el compromiso recogido en el III plan director que era del 7 por ciento, cuando ahora se está en torno al 5, para finalmente llegar al compromiso internacional de llegar al 10 por ciento de ayuda humanitaria.

COOPERACIÓN DE LA JUNTA

En el acto de presentación del informe, Igea ha recordado que en el IV Plan Director de Cooperación para el Desarrollo, actualmente en elaboración, se entiende que todas las intervenciones de desarrollo deben buscar garantizar el cumplimiento efectivo de los derechos humanos reconocidos internacionalmente, corrigiendo desigualdades y las prácticas discriminatorias que obstaculizan el desarrollo de los individuos y de los pueblos.

Para la Junta, abordar las intervenciones de desarrollo desde un enfoque en derechos supone abordar las causas estructurales, centrarse tanto en los resultados como en los procesos, que permitan abordar las brechas sociales que marcan la desigualdad y la exclusión, y que impiden el ejercicio pleno de los derechos. De esta forma se da prioridad a las necesidades de los grupos más pobres, vulnerables y desfavorecidos.

La Consejería de Transparencia, Ordenación del Territorio y Acción Exterior -en concreto, desde el Servicio de Cooperación Internacional para el Desarrollo de la Dirección General de Acción Exterior- trabaja en la aplicación de políticas públicas y apoyo a los proyectos que buscan la garantía de derechos fundamentales.

Dentro de las convocatorias que el Gobierno autonómico habilita cada año, los proyectos dirigidos a garantizar el derecho a la salud no han sido numerosos. No obstante, de los recursos públicos destinados a este ámbito específico, la Junta aportó 475.555 euros en 2019 -el 13,34 por ciento de la AOD destinada a cooperación económica no reembolsable-, y 288.661 euros en 2020 -el 7,78 por ciento--, en proyectos principalmente dirigidos a África Subsahariana y a materias de salud básica y salud sexual y reproductiva.

En lo que se refiere a la acción humanitaria, la Junta de Castilla y León destina anualmente en torno a 200.000 euros dirigidos a unas cinco o seis intervenciones que llevan a cabo entidades especializadas en acción humanitaria y cuya finalidad es abordar crisis cronificadas como la de los campamentos de refugiados o atender las emergencias derivadas de desastres naturales o conflictos armados. El porcentaje destinado a ayuda humanitaria se sitúa en los dos últimos años en el 4,73 por ciento de la AOD de la Junta.

Las intervenciones humanitarias focalizan su atención en la dotación de alimentos, la dotación de kits higiénicos sanitarios, el acceso a agua potable, el apoyo psicosocial a víctimas de violencia en el caso de población desplazada o refugiada y el apoyo educativo en campos de refugiados. En 2020 estas intervenciones se vieron reforzadas con acciones específicas para prevenir la propagación de la COVID-19 en los contestos humanitarios.