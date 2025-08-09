CyL se encuentra en situación operativa 2 ante la simultaneidad de incendios de gravedad 1 y 2 en León y Ávila

Centro de mando para el incendio originado en San Bartolomé de Pinares, a 9 de agosto de 2025, en Navas del Marqués, Ávila, Castilla y León (España) - Rafael Bastante - Europa Press

VALLADOLID, 9 Ago. (EUROPA PRESS) -

Castilla y León se encuentra en Situación Operativa 2 (SIT-2) del Plan Especial de Protección Civil ante Emergencias Por Incendios Forestales (Infocal) ante la simultaneidad y/o concentración espacial de incendios con Índice de Gravedad Potencial (IGR) 1 y/o 2 en las provincias de Ávila y León.

En concreto, en este momento se encuentra activo un incendio de nivel 2 en la localidad de San Bartolomé de Pinares, en la comarca abulense de Hoyos de Pinares, donde se ha desplegado un dispositivo en el que han intervendio casi 150 medios aéreos y terrestres.

En este caso, el referido nivel de gravedad se declaró el viernes debido a la amenaza seria a poblaciones del fuego que exigía medidas de socorro de la población o protección de bienes, así como la posibilidad de que el incendio pudiera comportar un grave riesgo para la población y bienes no forestales.

Por el momento, y según el último parte de incendios ofrecido por los técnios forestales desde el Puesto de Mando Avanzado (PMA), el fuego ha afectado a unas 600 hectáreas y el perímetro total se acerca a los 20 kilómetros.

En lo que respecta a la provincia leonesa, se encuentran activos cuatro incendios de nivel 1 originados entre el viernes y este sábado, algunos debido a la concentración de rayos en la zona. En concreto, se trata de las localidades de Fasgar, Orallo, FLlamas de Cabrera y Yeres.

Para trabajar en las tareas de extinción en estos cuatro incendios están desplegados varios dispositivos conformados por cerca de 70 medios aéreos y terrestres.

Cabe recordar que la Situación Operativa 2 corresponde a una situación de emergencia provocada por uno o varios incendios forestales que, en su evolución previsible, puedan afectar gravemente a la población y bienes de naturaleza no forestal, exigiendo la adopción inmediata de medidas de protección y socorro; y pueda ser necesario que, a solicitud del órgano competente según se establezca en este Plan INFOCAL, sean incorporados medios extraordinarios.

También puede estar provocada por una simultaneidad temporal y/o concentración espacial de incendios forestales con IGR-1 y/o con IGR-2.