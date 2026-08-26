CyL envía medios al incendio en el paraje La Irruz, en Villoslada (La Rioja), muy próximo a Soria - JCYL

VALLADOLID, 26 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Castilla y León ha enviado medios para luchar contra el avance del incendio forestal activo en el paraje La Irruz, en Villoslada (La Rioja), que se encuentra a un kilómetro en línea recta de la provincia de Soria.

En concreto, el operativo de extinción de incendios de la Comunidad ha enviado tres agentes medioambientales, dos brigadas ELIF con su helicóptero, cuatro autobombas, dos cuadrillas terrestres, un buldócer y un helicóptero de reconocimiento.

Tras conocer el suceso, el Gobierno de La Rioja -por parte de Medio Natural- ha desplegado los siguientes efectivos; Un helicóptero Mike Sierra así como una cuadrilla helitransportada.

También se encuentran trabajando en las inmediaciones dos aviones de carga en tierra, tres unidades de bomberos forestales, tres agentes forestales y un buldócer. De momento se desconoce la superficie afectada.