CyL equipa con dispositivos GPS a cuatro alimoches en León, Salamanca y Zamora para conocer mejor la especie y amenazas

VALLADOLID 10 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Castilla y León ha equipado a cuatro alimoches con dispositivos GPS en las provincias de León, Salamanca y Zamora para conocer mejor la especie y detectar las posibles amenazas que sufren estas aves.

Se trata de un proyecto que se desarrolla a nivel nacional y que la Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio de la Comunidad también colabora, según un comunicado de la Junta recogido por Europa Press.

En este contexto, el proyecto prevé seguir a estas aves al menos durante un período de entre tres y cinco años, lo que aportará una "importante información" para la gestión y conservación de esta especie en España, además de que contempla profundizar en el conocimiento y detección de otras "menos visibles" que las colisiones o el envenenamiento pero que tienen un "elevado impacto" en especies silvestres como el alimoche.

Además, existen una serie de tóxicos (metales pesados, antibióticos y anti inflamatorios) que pueden causar diversos efectos en las aves rapaces, desde leves a muy severos y hasta mortales, por lo que a todas las aves que integran parte del proyecto se les hará un estudio toxicológico con el objeto de detectar los niveles de diversas sustancias y evaluar su peligrosidad para las aves y así tener una visión de la presencia de estos tóxicos en las poblaciones estudiadas a nivel local y también nacional.

Así, en este primer año de proyecto, el esfuerzo se ha centrado en equipar con GPS a los pollos durante su estancia en el nido y se ha conseguido colocar estos GPS a diez individuos en varias comunidades españolas, al igual que se ha logrado equipar a dos adultos con GPS en el norte del país.

En concreto, en Castilla y León durante este año se ha equipado con dispositivos GPS a cuatro pollos de alimoche en León, Salamanca y Zamora y se han tomado muestras para el estudio toxicológico a seis pollos, dado que en algunos nidos las parejas reproductoras consiguieron criar dos pollos.

De esta manera, el próximo año se continuará con este proyecto en la Comunidad para intentar equipar con dispositivo GPS a un alimoche adulto y en lo que se refiere al conjunto nacional, en 2026 se continuará con este proyecto para equipar con GPS a los restantes alimoches.

En años posteriores, se realizará el seguimiento de estas aves tanto en España como en las zonas de invernada en África en la medida de lo posible a través de estos dispositivos GPS.

ALIMOCHE

El alimoche es uno de los cuatro buitres reproductores presentes en España, el más pequeño en tamaño y con una característica silueta de color blanco y negro en el caso de los adultos y una peculiar cola cuneiforme.

Con casi 1.500 parejas reproductoras, España alberga casi la mitad de la población de Europa, con lo que es "responsable" de la conservación de esta especie en el continente.

A nivel global, el alimoche se encuentra en la categoría 'en peligro' y con una tendencia "negativa" y en España, las poblaciones peninsulares y de Baleares están catalogadas como 'Vulnerables', mientras que las poblaciones existentes en las islas Canarias están catalogadas 'en peligro'.

Además, durante el último censo nacional realizado en 2018, se registró una "leve estabilidad" con respecto al censo anterior, si bien censos mas recientes a nivel local muestran algunos descensos en varias comunidades españolas.

Las principales amenazas para el alimoche en España, especialmente en territorio peninsular, son el envenenamiento y las colisiones, además de molestias en las zonas de reproducción por actividades deportivas y de recreo.