CyL experimenta una "aceleración" en los Proyecto Industriales Prioritarios con cinco declarados y cuatro en proceso

VALLADOLID 10 Ago. (EUROPA PRESS) -

Castilla y León ha experimentado a lo largo del último año "el mayor dinamismo" desde que se creó de la figura de los Proyectos Industriales Prioritarios (PIP) con "una aceleración" en la presentación de nuevas iniciativas como en la tramitación de expedientes, según han informado este lunes fuentes del Gobierno regional.

"Este impulso confirma el buen momento que atraviesa la industria autonómica y la eficacia de los instrumentos de apoyo impulsados por la Junta", han asegurado.

En este periodo han sido declarados los PIP 'Horse Powertrain Spain', en Valladolid para el periodo 2025-2028; 'Freigel Foodsolutions, S.A', en Roales del Pan y Valcabado (Zamora), para el periodo 2025-2030; 'Indra Sistemas, S.A' para el periodo 2026-2027; 'IVECO España' en su planta de Valladolid para el periodo 2026-2027 y 'Tvitec Float Glass, S.L' para la construcción de una planta de fabricación de vidrio plano mediante proceso de flotado en Cubillos del Sil (León), con horizonte temporal 2029.

A estas declaraciones, se suman actualmente otros cuatro proyectos que se encuentran en distintas fases de tramitación.

Entre ellos figura el Plan Estratégico en materia de I+D de 'Mars Multisales Spain', que contempla nuevas actuaciones en la planta de Arévalo (Ávila) durante el periodo 2026-2028 o el proyecto de inversión en logística y nuevos alimentos homogeneizados y dietéticos en Palencia, promovido por 'Galletas Gullón'.

Junto a ellos, destaca también el proyecto promovido por 'Elyse EM-Numancia, S.L.U', para la producción de e-biometanol renovable en Garray (Soria) durante el periodo 2026-2030 yel Plan promovido por 'Frías Nutrición, S.A.U', en el Polígono Industrial Villalonquéjar de Burgos, que contempla llevar a cabo la ampliación y modernización de sus instalaciones.

La figura de Proyecto Industrial Prioritario, prevista en la Ley de Industria de Castilla y León, permite impulsar aquellas inversiones de especial relevancia para la Comunidad por su impacto económico, tecnológico, innovador y de generación de empleo.

En concreto, estas iniciativas movilizarán más de 1.210 millones de euros de inversión, favorecerán la creación de 1.240 nuevos puestos de trabajo y permitirán, además, mantener más de 4.600 empleos en nuestra Comunidad.