CyL fija el 21 de mayo y el 17 de septiembre para realizar el examen de cazador en 2026

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VALLADOLID 31 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio ha fijado para los días 21 de mayo y 17 de septiembre las fechas en las que se realizará el examen de cazador de este año que se llevarán a cabo en las nueve provincias.

En concreto y según consta en la Orden publicada este martes en el BOCyL por la que se convoca el examen del cazador y se determinan los aspectos para su desarrollo en el año 2026, se realizarán dos convocatorias, la primera a las 10.30 horas del jueves 21 de mayo y la segunda a la misma hora el jueves 18 de septiembre.

Por su parte, los plazos para la presentación de las solicitudes serán desde el día siguiente de la publicación de esta convocatoria hasta el lunes 11 de mayo, inclusive, para la primera convocatoria, y desde el 12 de mayo hasta el 7 de septiembre, incluidos, segunda convocatoria.

El examen constará de un cuestionario de 20 preguntas tipo test, con cuatro respuestas alternativas, de las que sólo una será la correcta. Al menos dos de las preguntas consistirán en identificar mediante fotografía alguna de las especies cinegéticas o protegidas que se incluyen en las fichas. La calificación máxima será de 20 puntos, cada respuesta correcta se valorará con un punto y cada pregunta no contestada descontará 0,10 puntos y cada respuesta incorrecta restará 0,25 puntos. La nota mínima para superar el examen será de 10 puntos y el tiempo máximo para realizar el examen será de una hora.

Los interesados deberán abonar la tasa correspondiente a través del modelo 046 cuyo importe es de 55,55 euros. Esa tasa ya abonada dará derecho al aspirante a presentarse a las dos convocatorias del año 2026 previstas.