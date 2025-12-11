CyL flexibiliza la caza del jabalí hasta finales de enero como medida "urgente" ante la peste porcina

Archivo - Jabalí - JUNTA DE EXTREMADURA - Archivo

VALLADOLID 11 Dic. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Economía y Hacienda y portavoz de la Junta, Carlos Fernández Carriedo, ha informado de la declaración de emergencia cinegética por jabalí en todo el territorio de Castilla y León, con lo que se flexibiliza su caza con el objetivo de intensificar de manera "urgente" las medidas de prevención frente a la peste porcina africana. La orden, que se publicará en el Boletín Oficial de Castilla y León (Bocyl) a comienzos de la próxima semana, tendrá efectos hasta finales de enero.

Según ha explicado Fernández Carriedo en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, la iniciativa, impulsada por la Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio, establece un conjunto de medidas extraordinarias que amplían las posibilidades de intervención sobre las poblaciones de jabalí, tanto mediante la caza sostenible como a través de controles poblacionales, con el fin de reducir el riesgo de propagación de la enfermedad.

Entre las actuaciones previstas se incluye la eliminación de los límites de cupo de jabalí que hasta ahora se situaba en 52.000 ante una población de 250.000 en los cotos de caza y la autorización de las modalidades de rececho, aguardo o espera -permitiéndose el uso de visores nocturnos previa autorización del titular del coto-, así como la práctica de caza en grupo o en solitario todos los días de la semana durante la temporada general.

También se amplía la autorización para monterías y ganchos, incluso en cotos de caza menor, sin restricciones de número de cacerías ni superficie mínima.

La orden permite igualmente la alimentación suplementaria de origen vegetal con fines de control, la captura de otros suidos silvestres como el cerdo vietnamita o sus híbridos, y flexibiliza las obligaciones de comunicación de capturas, que podrán realizarse en formato papel y con periodicidad quincenal.

En cuanto al control poblacional, se habilitan actuaciones durante todo el año tanto en cotos de caza como en terrenos no cinegéticos, permitiéndose el uso de capturaderos homologados, alimentación suplementaria y dispositivos de visión nocturna. Además, la Administración deberá resolver en un máximo de cinco días las solicitudes relativas a este tipo de controles.

La orden ha sido elaborada de forma conjunta por las consejerías de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio y de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural. En el marco de esta coordinación, el consejero de Medio Ambiente, Juan Carlos Suárez-Quiñones, mantuvo este miércoles una reunión con representantes de la Federación de Caza de Castilla y León para abordar los detalles de la nueva regulación y coordinar su aplicación en el territorio autonómico.

Como ha defendido Fernández Carriedo esta medida tiene como objetivo incidir en las medidas de prevención para que la enfermedad no llegue a Castilla y León y, si llega, "tenga el menor impacto posible" en una situación en la que el sector porcino ya vive "algunas dificultades" por la caída de su precio en las lonjas.

Finalmente, el consejero ha detallado que en el control de la caza de jabalí será más específico en aquellos cotos donde se hayan identificado osos para evitar que el impacto de la actividad cinegética tuviera algún perjuicio.