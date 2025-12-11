CyL gana 10.150 habitantes en 2024 hasta los 2.398.500, un 0,42% más

Archivo - Calle Santiago de Valladolid. - EUROPA PRESS - Archivo

VALLADOLID, 11 Dic. (EUROPA PRESS) -

Castilla y León ha ganado 10.150 habitantes en el año 2024 hasta alcanzar los 2.398.500, lo que supone un incremento del 0,42 por ciento con respecto al año anterior, según la revisión del Padrón Municipal de Habitantes publicada este jueves por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Todas las provincias ganan habitantes a excepción de Zamora, donde se registra una caída del 0,33 por ciento y 557 menos, ya que a 1 de enero de 2025 contabilizó 165.275 personas en la provincia.

El mayor incremento en la Comunidad lo anota la provincia de Segovia, con un crecimiento poblacional del 1,07 por ciento y 1.682 habitantes más (un total de 158.470), seguida de Burgos con un aumento del 0,72 por ciento y 2.608 más (un total de 361.556) y Valladolid con una subida del 0,65 por ciento y 3.443 habitantes más (un total de 528.841).

Por debajo de estos crecimientos se sitúa la provincia de Ávila con 898 habitantes más, lo que supone un crecimiento del 0,56 por ciento (un total de 159.887 empadronados). Tras ella se posiciona Palencia con un aumento del 0,36 por ciento y 572 ciudadanos más (un total de 158.687) y Salamanca con un 0,33 por ciento más y 1.090 personas (328.779 empadronados).

A la cola en cuanto al incremento de empadronados se sitúa Soria con una variación positiva del 0,09 por ciento y 84 habitantes más (90.234 en total) y León con un 0,07 por ciento positivo y 326 personas más (446.771 en total).

En el conjunto nacional los municipios de menos de 5.000 habitantes aumentaron su población en 22.020 personas en 2024, el séptimo año consecutivo en el que crece la población del medio rural. Desde 2018, los pequeños municipios han incrementado su población en 163.027 personas.

SALDO MIGRATORIO

Además, el medio rural atrajo 68.814 habitantes en 2024, 10.405 más que el año anterior, de acuerdo con los resultados de la Estadística de Migraciones y Cambios de Residencia publicados también este jueves.

Todas las comunidades presentaron saldo migratorio positivo con el exterior en 2024. Los mayores se dieron en Cataluña (129.030), Comunidad de Madrid (113.964) y Comunitat Valenciana (104.776), en este caso Castilla y León se situó como la séptima autonomía con un saldo mayor con 24.316.

Por el contrario, las comunidades con menor saldo migratorio con el exterior fueron La Rioja (2.998), Cantabria (5.051) y Extremadura (5.096).

En cuanto a los saldos migratorios entre comunidades, los más positivos se dieron en Valencia (10.966), Castilla-La Mancha (3.927) y Principado de Asturias (3.885), Galica (2.595) y Castilla y León en quinto lugar (2.091).

Por su parte, Comunidad de Madrid (-12.993), Cataluña (-6.437) y Andalucía (-5.858) presentaron los saldos interiores más negativos.