CyL impulsa el intercambio de conocimiento con el Norte y Centro de Portugal en el ámbito de la concentración parcelaria

La Junta de Castilla y León impulsa el intercambio de conocimiento con las regiones Norte y Centro de Portugal en el ámbito de la concentración parcelaria - JCYL

VALLADOLID, 18 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Junta impulsa el intercambio de conocimiento con las regiones Norte y Centro de Portugal en el ámbito de la formación en materia de concentración parcelaria, en la cual Castilla y León es un "referente" al ser el territorio donde más superficie se ha concentrado en toda la Península Ibérica.

El Ejecutivo autonómico ha celebrado en las instalaciones del Instituto Tecnológico Agrario de Castilla y León en Zamadueñas, Valladolid, una jornada transfronteriza centrada en la formación en materia de concentración parcelaria que ha contado con la participación de técnicos de las regiones Norte y Centro de Portugal.

El encuentro, enmarcado en el proyecto de cooperación NORCYL dentro del programa INTERREG POCTEP 2021-2027, pone de manifiesto el papel de Castilla y León como "referente" en la modernización de estructuras agrarias y en la gestión eficiente del territorio rural, un modelo que ha despertado el interés de las autoridades portuguesas.

El acto fue inaugurado por la directora de Acción Exterior, Ruth Andérez, quien destacó la "solidez" de la cooperación entre Castilla y León y Portugal, articulada a través de las comunidades de trabajo con el norte y el centro del país vecino".

Asimismo, la jornada contó con la participación del director general de Desarrollo Rural de la Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, Jorge Izquierdo, quien puso de relieve la experiencia acumulada por Castilla y León en materia de concentración parcelaria, una "herramienta clave" para mejorar la competitividad del sector, optimizar el uso de los recursos y facilitar la modernización de las explotaciones.

Durante la sesión, especialistas de la Dirección General de Desarrollo Rural abordaron los principales aspectos del modelo autonómico de concentración parcelaria, desde el inicio del proceso y sus fases previas hasta la tramitación ambiental, los elementos técnicos y jurídicos, el desarrollo de infraestructuras rurales asociadas y el papel del catastro.

El programa se completó con una visita a las instalaciones del ITACyL, donde los participantes portugueses pudieron conocer de primera mano los recursos técnicos y la metodología de trabajo que sitúan a Castilla y León como un "ejemplo de referencia" en investigación agroalimentaria.

Esta iniciativa se integra en el conjunto de actuaciones promovidas por la Consejería de la Presidencia para reforzar la cooperación con Portugal.

En este sentido, el consejero Luis Miguel González Gago ha destacado los intercambios formativos, la elaboración de estudios técnicos, el diseño de planes estratégicos conjuntos y la presentación de candidaturas compartidas a programas europeos.

Se trata, ha sostenido, de iniciativas que contribuyen a "consolidar una alianza estratégica orientada a impulsar el desarrollo económico, fortalecer la cohesión territorial y fomentar la innovación en el espacio de frontera".