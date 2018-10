CyL impulsa un programa de diálogo social transfronterizo

Actualizado 26/09/2018 12:45:17 CET

El proyecto cuenta con una financiación de 1.376.190 euros para tres años, cofinanciados en un 75 por ciento con fondos Feder

Castilla y León impulsa un programa de diálogo social transfronterizo dentro de un proyecto europeo para la creación de empleo de calidad en el sector de la automoción, cuya mesa ha presidido este miércoles en Arroyo de la Encomienda (Valladolid) el consejero de Empleo, Carlos Fernández Carriedo.

En este encuentro han participado, por parte de Castilla y León, representantes de las consejerías de Empleo, Economía y Hacienda, de la Fundación Anclaje y de los Agentes Económicos y Sociales de la Comunidad, mientras que la presencia portuguesa ha estado representada por los responsables de la Comunidade Intermunicipal do Alto Minho, por la Autoridade para as Condiçoes do Trabalho, por la Confederaçao Empresarial do Alto Minho y por UGT Viana.