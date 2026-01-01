CyL inicia el año con la incógnita de la fecha de las elecciones para una Legislatura que gana un procurador hasta 82

Archivo - Una persona mete su voto en la urna en un colegio electoral, a 28 de mayo de 2023, en Madrid (España). - A. Pérez Meca - Europa Press - Archivo

VALLADOLID 1 Ene. (EUROPA PRESS) -

Castilla y León inicia el año 2026 con la incógnita de la fecha de las elecciones autonómicas que tienen el 15 de marzo como fecha límite para la cita con las urnas y que llevará a la constitución de la XII Legislatura con 82 procuradores, frente a los 81 de la actual, tras sumar un escaño por la provincia de Segovia, que pasará de seis a siete representantes.

De este modo, las Cortes de Castilla y León contarán con la misma representación de procuradores que hubo en la VI Legislatura (2003-2007) y superan el suelo de parlamentarios al que se llegó en 2019 tras la pérdida entonces de tres representantes por las provincias de Salamanca, Segovia y León como consecuencia del efecto directo de la caída de población.

Esos 81 procuradores que conformaron la X Legislatura se mantuvieron en la actual, la XI, que se constituyó tras los comicios adelantados al 13 de febrero de 2022.

La base para determinar los procuradores que corresponda elegir en las nueve circunscripciones electorales estará establecida por el censo de población de derecho de la comunidad vigente en la fecha de la convocatoria --el censo publicado por el INE el pasado 11 de diciembre situó el mayor incremento de la Comunidad en la provincia de Segovia, con un crecimiento poblacional del 1,07 por ciento y 1.682 habitantes más, hasta 158.470--.

A cada provincia se le asigna un número inicial de tres procuradores y uno más por cada 45.000 habitantes o fracción superior a 22.500 que, aplicado al incremento poblacional registrado en Segovia, ha permitido sumar un escaño para el que necesitaba ganar 970 habitantes que casi ha duplicado.

De este modo, los 82 procuradores de la XII Legislatura se repartirán del siguiente modo: Valladolid (15), León (13), Burgos (11), Salamanca (10), Ávila, Palencia, Segovia y Zamora (7) y Soria (5).

La VI Legislatura de las Cortes de Castilla y León (2003-2007) con esos 82 procuradores se caracterizó por una mayoría absoluta del PP, con 48 representantes, frente a 32 del PSOE y dos del Grupo Mixto, los leonesistas Joaquín Otero y José María Rodríguez de Francisco.

SIN FECHA PARA LAS ELECCIONES CON LA INTENCIÓN DE AGOTAR EL MANDATO

En su tradicional mensaje de Año Nuevo, el presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, ha recordado que en 2026 se celebrarán elecciones autonómicas que, según ha insistido el jefe del Ejecutivo en los últimos meses, llegará hasta el final para cumplir los cuatro años de mandato y agotar la legislatura.

El presidente ha apelado a afrontar esta nueva etapa política con "altura de miras, serenidad y una idea clara, decidir con responsabilidad" y ha llamado a no dejar "que el estruendo del día a día, la trinchera y la división haga perder de vista lo esencial". A esto ha añadido que Castilla y León tiene "el deber de estar a la altura de su legado" y aportar a España "lo que tantas veces le ha dado en su historia", en alusión expresa a "la estabilidad, sentido de estado y vocación de concordia".

La convocatoria de elecciones a las Cortes se realizará, de acuerdo con lo previsto en la Legislación Reguladora del Régimen Electoral General, mediante Decreto del presidente de la Junta de Castilla y León, que será publicado al día siguiente en el Boletín Oficial de la Comunidad y entra en vigor el mismo día de su publicación.

Ese Decreto señalará la fecha de las elecciones que habrán de celebrarse entre el quincuagésimo cuarto y el sexagésimo días desde la convocatoria, el inicio y la duración de la campaña electoral, y la fecha de la sesión constitutiva de las Cortes que tendrá lugar dentro de los 30 días siguientes al de la celebración.